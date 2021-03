DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

windeln.de SE: windeln.de SE schließt 10 % Kapitalerhöhung erfolgreich ab - Vollplatzierung mit Bruttoemissionserlös von 1,4 Mio. Euro



12.03.2021

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 12. März 2021: windeln.de SE ("windeln.de" oder "Gesellschaft"; ISIN DE000WNDL201 und DE000WNDL128) hat die Platzierung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung, die am 5. März 2021 vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen wurde, erfolgreich abgeschlossen. Die Kapitalerhöhung wurde von der Quirin Privatbank AG begleitet. Durch die Platzierung von sämtlichen 1.098.207 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je 1,00 Euro und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2020 ("Neue Aktien"), wurde basierend auf dem festgelegten Platzierungspreis von 1,30 Euro pro Neuer Aktie ein Bruttoemissionserlös von insgesamt 1.427.669,10 Euro erzielt. Mit dieser Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Gesellschaft auf 12.080.280,00 Euro erhöht. Die hohe Nachfrage nach den in der Privatplatzierung angebotenen Neuen Aktien spiegelt das Vertrauen wider, das die Investoren in die langfristige Entwicklung der Gesellschaft und in das Geschäftsmodell von windeln.de haben.