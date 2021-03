Swatch goes MoMA in New York!

Swatch und das Museum of Modern Art (MoMA) in New York gehen gemeinsame Wege. Für Swatch-Liebhaber gibt es sechs einzigartige Kreationen.

Swatch und das Museum of Modern Art (MoMA) in New York gehen gemeinsame Wege. Inspiriert von den Kunstwerken in der Sammlung des MoMA hat Swatch im Rahmen seiner Museum Journey-Reihe sechs einzigartige Kreationen entwickelt. Einige Swatch-Modelle sind jetzt schon Teil der Dauerausstellung des berühmten Kunstmuseums über dem großen Teich.

The Starry Night (1889) von Vincent van Gogh, Hope II (1907-1908) von Gustav Klimt, The Dream (1910) von Henri Rousseau, Composition in Oval with Color Planes 1 (1914) von Piet Mondrian, Die Stadt und das Design, Die Wunder des Lebens auf der Erde, Isamu Kurita (1966) von Tadanori Yokoo und New York (1968) von Tadanori Yokoo.

Die Uhren können einzeln oder als Sammleredition bei Swatch erworben werden. Für die Sammleredition gibt es eine spezielle Box, die von der Blade Stair inspiriert wurde, einem herausragenden architektonischen Merkmal des MoMA.

Kooperation Swatch und MoMA

Weitere drei Werke aus der Sammlung des Museums sind ebenfalls in der Swatch-Kollektion zu finden: Suculentas Beringelas (Sukkulente Auberginen) (1996), O Espelho (Der Spiegel) (2000) und Meu Bem (2008) von der Künstlerin Beatriz Milhazes.

Die brasilianische Künstlerin, geboren in Rio de Janeiro, ist bekannt für ihre farbigen Arbeiten, in denen sie folkloristische Elemente der brasilianischen Kultur den europäischen Arbeiten der Moderne gegenüberstellt. Die Swatch X Uhren können benutzerdefiniert bei Swatch erstellt werden und sind in einer limitierten Auflage direkt im Museum-Shop in New York erhältlich.

Laut Carlo Giordenatti, CEO des Swatch Art Peace Hotel ist es eine „wahre Ehre, Meisterwerke von Vincent van Gogh, Gustav Klimt und Piet Mondrian neu interpretieren zu können, und unterstreicht unser Engagement für Kunst und Künstler des 20. Jahrhunderts. Wir freuen uns auch, Uhren nach den Werken der renommierten zeitgenössischen Künstler Tadanori Yokoo und Beatriz Milhazes aufzunehmen, die sich unserem speziellen Swatch X You-Programm anschließen.“

Museumsreife Uhren

Swatch-Uhren sind auch bisher schon in der ständigen Sammlung des Museums enthalten. Das MoMA hat bereits drei Swatch-Uhren in seiner permanenten Kollektion: die GB100 (1983), GK100 Jelly Fish (1985) und SFK100 Jelly Skin (1998).

Swatch-Uhren wurden außerdem in vier MoMA-Ausstellungen gezeigt: Humble Masterpieces (2004), Architecture and Design: Inaugural Installation (2004-2005), Standard Deviations: Types and Families in Contemporary Design (2011-2012), und kürzlich Items: Is Fashion Modern? (2017-2018).

MoMA – Zentrum für Kunst und Design

Das Museum of Modern Art (MoMA) in New York beherbergt eine der weltweit bedeutendsten und einflussreichsten Sammlungen moderner und zeitgenössischer Kunst. Das Museum liegt im Bezirk Midtown des New Yorker Stadtteils Manhattan an der 53rd Street zwischen der Fifth und Sixth Avenue.

Die Sammlung umfasst Werke aus Design und Architektur. Das sind Gemälde, Zeichnungen, Photografien, Skulpturen, Illustrationen, Drucke, aber auch Filme sowie elektronische Medien. Angeschlossen an das Museum ist eine riesengroße Bibliothek, die mehr als 300.000 Bände umfasst. In den MoMA Design Stores, die zusätzlich zu den drei Stores in New York auch in Tokio, Kyoto und Hong Kong Ableger haben, werden designaffine Leute fündig.

Planet Swatch

Im Swatch Museum in Biel können 6.500 ausgestellte Uhren der Swatch-Kollektion bewundert werden und ein Spaziergang durch Zeit und Geschichte der Marke Swatch unternommen werden.

Das Museum befindet sich im Cité du Temps von Architekt Shigeru Ban. Die Swatch AG ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Schweizer Uhrenkonzerns The Swatch Group SA.

