BGH-Beschluss zum Software-Update der Volkswagen AG

--------------------------------------------------------------Mehr zum VW Abgasskandalhttps://ots.de/ke6vHW--------------------------------------------------------------Bremen (ots) - Mit Beschluss vom 09.03.2021 - VI ZR 889/20 - äußerte sich derBundesgerichtshof zum Software-Update von Volkswagen, das der Autobauer beiMillionen Diesel Fahrzeugen mit EA189 Motor aufspielen lassen musste. Auch wennmit dem Software-Update eine neue unzulässige Abschaltvorrichtung in Form einesThermofensters implementiert worden sei, so der BGH, könnte einSchadensersatzanspruch hieraus nicht hergeleitet werden. Schon frohlockt dieVolkswagen AG und hofft auf ein schnelles Ende in vergleichbarenRechtsstreitigkeiten. Die Vorfreude ist jedoch verfrüht. VW hat das Aufspielendes Software-Updates dazu genutzt, eine weitere unzulässige Abschalteinrichtungzu implementieren. Die Ausführungen des KBA machen insbesondere deutlich, dassVW das KBA im Genehmigungsverfahren insofern getäuscht hat.

Naturgemäß kann der Bundesgerichtshof nur über das entscheiden, was im Laufe desInstanzenzugs vorgetragen wurde. Insofern konnte er die jüngsten Entwicklungenbei dieser Entscheidung noch nicht berücksichtigen. Denn am 14. September 2020hatte das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) tausende Fahrzeuge des Modells Eosverpflichtend zurückgerufen und dabei konkret das Software-Update beanstandet,nach dessen Durchführung die Fahrzeuge erneut über eine unzulässigeZykluserkennung und Abschalteinrichtung verfügen (KBA-Referenznummer: 010225).Auf Nachfrage von HAHN Rechtsanwälte präzisierte das KBA den Grund für denerneuten Rückruf und machte dabei deutlich, dass nicht das Thermofensterursächlich war, sondern eine andere Strategie von VW:"In dem betroffenen Fahrzeug wird eine Strategie zur Erhöhung der Raten derAbgasrückführung (AGR) nahezu ausschließlich unter den Bedingungen der PrüfungTyp 1 der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 genutzt. Die Strategie wird genutzt,solange die definierte Fahrkurve des Typprüfzyklus NEFZ (Neuer europäischerFahrzyklus) mit einer geringen Toleranz erkannt wird. Mit Nutzung der Strategiewird der Emissionsgrenzwert für Stickoxide eingehalten. Schon kleineAbweichungen im Fahrprofil führen zur Abschaltung der Strategie. Dadurch wirddie Wirksamkeit der AGR verringert und die Stickoxidwerte erhöhen sich. DieseStrategie wurde durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) als unzulässigeAbschalteinrichtung bewertet [...]."Demnach bleibt die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen aufgrund dieserweiteren Strategie auch nach dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 09.03.2021grundsätzlich erfolgversprechend. Für den BGH kommt es, wie schon bei derursprünglichen illegalen Prüfstanderkennungssoftware, maßgeblich darauf an, obdas Kraftfahrtbundesamt als Typgenehmigungsbehörde getäuscht wurde. Eine solcheweitere Täuschung von VW liegt nunmehr bei der betroffenen Modellreihe Eosnachweislich vor. Weshalb jedoch allein diese Modellreihe und nicht weitereModellreihen betroffen sein sollen, ist schwer nachvollziehbar. Da es stets umein und denselben Motortyp (EA189) geht, wäre es naheliegend, dass sämtliche Pkwbetroffen und damit sogar weiterhin stilllegungsgefährdet sind. Zuhauf ist derBGH mit Dieselklagen beschäftigt. In weiteren Verfahren gegen die Volkswagen AGwird - sofern diese neuere Entwicklung in den Vorinstanzen vorgetragen wurde -die erneute Täuschungshandlung zu berücksichtigen sein.