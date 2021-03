Berlin (ots) - LGBT+ Leadership Summit fordert mehr Inklusion - Innovative

Konzepte für den Neustart im Städtereisensegment - "Adventure & Sustainability

Partner" Georgien zeigt kulturelle und landschaftliche Vielfalt



Die weltweit führende Reisemesse informiert online in ihrem ITB Newsroom

(https://newsroom.itb-berlin.de/de) und unter ITB Berlin News

(https://news.itb.com/) über aktuelle Neuigkeiten im Rahmen der digitalen ITB

Berlin NOW 2021. Hier finden Medienvertreter und Blogger kostenfreie Beiträge

für ihre redaktionelle Berichterstattung über Sessions der ITB Berlin NOW

Convention, Aussteller-Pressekonferenzen und -präsentationen sowie Interviews

mit namhaften Vertretern der Branche.





LGBT+-Gemeinschaft: "Wir gehören zum gesellschaftlichen Alltag"
LGBT+ Leadership Summit auf der ITB Berlin NOW Convention zu erreichten Zielen - und der Arbeit, die noch zu tun ist
Noch immer gebe es starke Diskriminierung im Alltag, am Arbeitsplatz und auf Reisen an vielen Orten weltweit, einschließlich in Europa. Alle Diskussionsteilnehmer waren sich am Ende einig: Es müsse leichter werden, sich an seinem Arbeitsplatz zu outen. Die Unternehmen seien schließlich der Spiegel der Gesellschaft.

Mit Leidenschaft für offene Grenzen
Touristiker aus Spanien und Österreich plädieren auf der ITB Berlin NOW Convention für einen gemeinsamen europäischen Weg aus der Krise
Wie geht es mit dem Tourismus in Europa weiter? Auf der ITB Berlin NOW Convention plädierten Norbert Kettner vom Vienna Tourist Board und Arturo Ortiz Arduan von Turespaña Deutschland leidenschaftlich für europäische Zusammenarbeit und offene Grenzen.

Georgien: Wo Gott die Gäste schickt
Auf ITB Berlin NOW präsentiert das Land seine erstaunliche Vielfalt
Georgien hält von den Berggipfeln bis zur Schwarzmeerküste eine erstaunliche Vielfalt an Klimazonen, Tier- und Pflanzenarten sowie zahlreichen kulinarischen Köstlichkeiten parat. Auf ITB Berlin NOW zeigte der diesjährige "Adventure & Sustainability Partner" immer wieder neue Facetten.

Bedeutungsvolle Begegnungen statt Massentourismus
Auf ITB Berlin NOW Convention skizzieren Experten die Städtereise der Zukunft
Die Städtereise wird sich nach der Corona-Pandemie neu erfinden müssen.