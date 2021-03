Chinesischer Bahnkonzern will alte Transrapid-Anlage wieder nutzen

LATHEN (dpa-AFX) - Möglicherweise ermöglicht das Interesse eines chinesischen Bahnkonzerns das Weiterleben der Transrapid-Testanlage im Emsland. Es habe eine Anfrage gegeben, ob die Anlage grundsätzlich für die Zulassung eines in China entwickelten Magnetzuges zur Verfügung gestellt werden könne, sagte am Freitag der Geschäftsführer der Betreibergesellschaft Intis, Ralf Effenberger: "Das kann grundsätzlich mit Ja beantwortet werden." Es handele sich um eine ernsthafte Anfrage. Offenbar sei es in China schwierig, eine solche Anlage wie in Lathen zu bauen. Zuerst hatte das Digital-Infoportal "Table.Media" darüber berichtet.

Dem Bericht zufolge will der chinesische Eisenbahnkonzern China Railway Rolling Stock (CRRC) die Magnetschwebetechnik für Hochgeschwindigkeitszüge weiterentwickeln und prüfe eine Zusammenarbeit mit europäischen Partnern. CRRC habe basierend auf der deutschen Transrapidtechnik zwei Prototypen entwickelt, verfüge jedoch über keine eigene Teststrecke.