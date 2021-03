USA: Erzeugerpreise ziehen weiter an

MICHIGAN - Das Konsumklima in den USA hat sich im März deutlich aufgehellt. Die von der Universität Michigan erhobene Verbraucherstimmung stieg gegenüber dem Vormonat um 6,2 Punkte auf 83,0 Zähler, wie die Universität am Freitag nach einer ersten Erhebung mitteilte. Das ist der höchste Stand seit einem Jahr. Analysten hatten im Schnitt mit einem geringeren Anstieg auf 78,5 Punkte gerechnet.

WASHINGTON - Der Preisauftrieb auf Herstellerebene hat sich in den USA weiter verschärft. Die Erzeugerpreise seien im Februar zum Vorjahresmonat um 2,8 Prozent gestiegen, teilte das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Das ist der stärkste Zuwachs seit Oktober 2018. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg um 2,7 Prozent erwartet. Ohne Berücksichtigung der stärker schwankenden Preise für Energie und Lebensmittel betrug der Preisanstieg 2,5 Prozent.

ROUNDUP: Druck für Impfstart in Praxen wächst - Spahn mahnt zu Geduld

BERLIN - Trotz wachsenden Drucks für einen schnellen Start in Deutschlands Arztpraxen dürfte sich ein kräftiger Anschwung für die Corona-Impfungen noch mehrere Wochen hinziehen. Die Bundesregierung hat mangels Prognosen einiger Hersteller noch keine Sicherheit über die genauen Impfstoff-Lieferungen im April, wie Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Freitag mitteilte. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten wollen an diesem Mittwoch den Fahrplan für die Praxen festlegen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte, rasches Impfen nicht mit zu vielen Regelungen zu erschweren.

Italien vor neuen Corona-Maßnahmen - Draghi: Impfen im Fitnessstudio

ROM - Pandemie-Hilfen, Impfkampagne und Corona-Regeln: Italiens Premier Mario Draghi hat in einer Rede vor Mitarbeitern eines Impfzentrums die Strategie seiner Regierung in der Krise erläutert. "Ich bin mir bewusst, dass die Maßnahmen von heute Auswirkungen auf die Bildung der Kinder, die Wirtschaft und auch auf den psychischen Zustand von uns allen haben werden", sagte der frühere Chef der Europäischen Zentralbank am Freitag. Sie seien jedoch notwendig, um eine Verschlechterung der Corona-Pandemie zu verhindern.