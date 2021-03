GSB présente ses derniers développements et technologies avec l'application GSTelecom (FOTO)

Hambourg (ots) - Le monde de la technologie continue de s'adapter aux besoins de

l'humanité d'aujourd'hui, en se développant et en s'étendant à un rythme

exponentiel, et cette affirmation claire et précise est particulièrement vraie

pour la technologie blockchain.



Nous sommes dans l'année dix depuis l'histoire réussie de la Blockchain, une

technologie qui s'est d'abord fait connaître par le Bitcoin, une crypto-monnaie

basée sur un système de grand livre décentralisé, puis par la Fondation

Ethereum, et maintenant par de nombreuses entreprises et communautés de

logiciels et de haute technologie qui travaillent jour et nuit pour développer

des services et des produits pour et surtout par la Blockchain.







structure d'entreprise d'une centrale de logiciels, est GSB Hamburg AG, basée

dans la légendaire ville portuaire de Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, où

le nom et la marque pour elle-même dans ce domaine créé depuis 2011 et est

devenu connu pour des innovations réussies, comme le G999, entre autres, dans le

domaine de la technologie.



Leur dernière annonce d'un nouveau développement que GSB prévoit d'apporter au

marché international est leur application GSTelecom. Il s'agit d'une plateforme

sécurisée et exploitée par la blockchain qui permet à tous les utilisateurs

d'envoyer et de recevoir des chats vocaux, des messages et des images, le tout

crypté sur la blockchain. Une blockchain est une liste continuellement

extensible d'enregistrements, également appelés "blocs", qui sont enchaînés à

l'aide de techniques cryptographiques. Chaque bloc individuel contient

généralement un hachage (valeur de dispersion) cryptographiquement sécurisé du

bloc précédent, un horodatage et des données de transaction, ce qui rend la

fraude et la manipulation impossibles et assure aux utilisateurs une sécurité

absolue.



Le fonctionnement de ce système a été prouvé avec succès depuis des siècles et

permet notamment de mettre fin à toute forme d'écoute non sollicitée et non

souhaitée. Dans la brève explication, on comprend en quelques secondes la

technologie, car avec cette technologie tout aussi ingénieuse que par-dessus

tout ingénieuse, on pose symboliquement deux bâtons côte à côte et on les raye

en croix, chaque encoche correspondant à une dette à assumer. Le créancier prend

un bâton, le débiteur l'autre. Le créancier ne pourra pas ajouter un cran et le

débiteur ne pourra pas en éliminer un, puisque la comparaison des deux bâtons

révélerait immédiatement la falsification.



Plutôt simple, non ? Une technologie ancienne, mais surtout de pointe,



