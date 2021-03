GSB presenta il suo ultimo sviluppo e la sua tecnologia con la GSTelecom App (FOTO)

Amburgo (ots) - Il mondo della tecnologia continua ad adattarsi alle esigenze

dell'umanità di oggi, crescendo ed espandendosi ad un ritmo esponenziale, e

questa affermazione chiara e precisa è particolarmente vera quando si tratta

della tecnologia blockchain.



Siamo nell'anno dieci dalla storia di successo della Blockchain, una tecnologia

che è diventata nota prima attraverso il Bitcoin, una criptovaluta basata su un

sistema ledger decentralizzato, poi attraverso la Fondazione Ethereum, e ora

attraverso molte aziende e comunità di software e high-tech che lavorano 24 ore

su 24 per sviluppare servizi e prodotti per e soprattutto attraverso Blockchain.





Una di queste aziende sotto la guida del suo Direttore generale Josip Heit, conla struttura aziendale di una potenza di software è GSB Hamburg AG, con sedenella leggendaria città portuale di Amburgo, nel nord della Germania, dove ilnome e il marchio per sé in questo campo creato dal 2011 e divenne noto perinnovazioni di successo, come il G999, tra gli altri, nel campo dellatecnologia.Il loro ultimo annuncio di un nuovo sviluppo che GSB ha intenzione di portaresul mercato internazionale è la loro applicazione GSTelecom. Si tratta di unapiattaforma protetta e gestita dalla blockchain che permette a tutti gli utentidi inviare e ricevere chat vocali, messaggi e immagini, il tutto criptato sullablockchain.Una blockchain è una lista continuamente espandibile di record,chiamati anche "blocchi", che sono concatenati insieme usando tecnichecrittografiche. Ogni singolo blocco contiene tipicamente un hashcrittograficamente sicuro (valore di dispersione) del blocco precedente, untimestamp e i dati della transazione, rendendo impossibile la frode e lamanipolazione e assicurando agli utenti una sicurezza assoluta.Come questo funziona è stato provato con successo per secoli e ferma anchequalsiasi tipo di intercettazioni non richieste e indesiderate, tra le altrecose. Nella breve spiegazione si capisce in pochi secondi la tecnologia, perchécon questa tanto ingegnosa quanto soprattutto geniale tecnologia si mettonosimbolicamente due bastoni uno accanto all'altro e si grattano trasversalmente,per cui ogni tacca corrisponde a un debito da assumere. Il creditore prende unbastone, il debitore l'altro. Il creditore non potrà aggiungere una tacca e ildebitore non potrà eliminarne una, poiché il confronto dei due bastonirivelerebbe immediatamente la falsificazione.Abbastanza semplice, vero? Una tecnologia antica, ma soprattuttoall'avanguardia, estensibile per mezzo di timestamp e crittografia, impossibileda manipolare con l'attuale tecnologia del XXI secolo. In questo senso, una