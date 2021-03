GSB stellt mit GSTelecom App ihre neuste Entwicklung und Technologie vor

Hamburg (ots) - Die Welt der Technologie passt sich immer weiter den heutigen

Erfordernissen der Menschheit an, sie wächst und expandiert in einem

exponentiellen Tempo und diese klare und zutreffende Aussage gilt vor allem für

die Technologie der Blockchain.



Wir befinden uns im Jahr zehn seitdem es die erfolgreiche Geschichte der

Blockchain gibt, einer Technologie die zuerst durch die Bitcoin, einer

Kryptowährung auf Basis eines dezentral organisierten Buchungssystems, dann

durch die Ethereum Foundation und nunmehr durch viele Software- und

Hightech-Unternehmen und Communitys bekannt wurde, welche rund um die Uhr daran

arbeiten, Dienstleistungen und Produkte für und vor allem durch Blockchain zu

entwickeln.





Ein solches Unternehmen unter der Leitung ihres Vorstandsvorsitzenden JosipHeit, mit der Konzernstruktur eines Software-Powerhauses ist die GSB Hamburg AG,mit Sitz in der legendären Hafenstadt Hamburg, im Norden von Deutschland, wobeider Name und die Marke für sich selbst in diesem Bereich seit dem Jahre 2011erstellt und durch erfolgreiche Innovationen, wie unter anderem dem G999, aufdem Gebiet der Technologie bekannt wurde.Ihre jüngste Ankündigung einer neuen Entwicklung, welche die GSB auf deninternationalen Markt bringen will, ist ihre GSTelecom-Anwendung. Dies ist eineBlockchain-gesicherte und betriebene Plattform, welche es allen Nutzernermöglicht, Voice-Chats, Nachrichten und Bilder zu senden und zu empfangen,alles verschlüsselt über die Blockchain.Eine Blockchain ist eine kontinuierlicherweiterbare Liste von Datensätzen, auch "Blöcke" genannt, welche mittelskryptografischer Verfahren miteinander verkettet sind. Jeder einzelne Blockenthält dabei typischerweise einen kryptografisch sicheren Hash (Streuwert) desvorhergehenden Blocks, einen Zeitstempel und Transaktionsdaten, wodurch Betrugund Manipulation unmöglich wird und den Nutzern absolute Sicherheit zusichert.Wie das funktioniert hat sich seit Jahrhunderten erfolgreich bewährt und stopptunter anderem auch jede Art von ungebeten sowie unerwünschten Lauschangriffen.In der kurzen Erklärung versteht man innerhalb von Sekunden die Technik, dennbei dieser genauso genialen wie vor allem raffinierten Technik werdensinnbildlich zwei Stöcke nebeneinandergelegt und quer eingeritzt, wobei jedeKerbe einer anzunehmenden Schuld entspricht. Der Gläubiger nimmt einen Stock,der Schuldner den anderen. Der Gläubiger wird keine Kerbe hinzufügen und derSchuldner keine beseitigen können, da der Vergleich der zwei Stöcke dieFälschung sofort offenbaren würde.Ziemlich einfach, oder? Eine uralte, aber vor allem hochmoderne Technik, welche