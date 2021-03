GSB presenta su último desarrollo y tecnología con la aplicación GSTelecom (FOTO)

Hamburgo (ots) - El mundo de la tecnología sigue adaptándose a las necesidades

de la humanidad actual, creciendo y expandiéndose a un ritmo exponencial, y esta

afirmación clara y precisa es especialmente cierta cuando se trata de la

tecnología blockchain.



Estamos en el año diez desde la exitosa historia del Blockchain, una tecnología

que primero se dio a conocer a través del Bitcoin, una criptomoneda basada en un

sistema de libro mayor descentralizado, luego a través de la Fundación Ethereum,

y ahora a través de muchas empresas y comunidades de software y alta tecnología

que trabajan sin descanso para desarrollar servicios y productos para y

especialmente a través de Blockchain.





Una de estas empresas, bajo el liderazgo de su director general Josip Heit, conla estructura corporativa de una potencia de software es GSB Hamburg AG, consede en la legendaria ciudad portuaria de Hamburgo, en el norte de Alemania,donde el nombre y la marca para sí mismo en este campo creado desde 2011 y sehizo conocido por las innovaciones exitosas, como el G999, entre otros, en elcampo de la tecnología.Su último anuncio de un nuevo desarrollo que GSB planea llevar al mercadointernacional es su aplicación GSTelecom. Se trata de una plataforma asegurada yoperada con blockchain que permite a todos los usuarios enviar y recibir chatsde voz, mensajes e imágenes, todo ello encriptado a través de la blockchain.Unacadena de bloques es una lista de registros continuamente ampliable, tambiénllamada "bloques", que se encadenan mediante técnicas criptográficas. Cadabloque individual suele contener un hash criptográfico seguro (valor dedispersión) del bloque anterior, una marca de tiempo y datos de la transacción,lo que hace imposible el fraude y la manipulación y garantiza a los usuarios unaseguridad absoluta.La forma en que esto funciona ha sido probada con éxito durante siglos y tambiéndetiene cualquier tipo de escucha no solicitada así como no deseada, entre otrascosas. En la breve explicación se entiende en cuestión de segundos latecnología, porque con esta tecnología tan ingeniosa como sobre todo ingeniosase ponen simbólicamente dos palos uno al lado del otro y se rayantransversalmente, por lo que cada muesca corresponde a una deuda que hay queasumir. El acreedor toma un palo, el deudor el otro. El acreedor no podrá añadiruna muesca y el deudor no podrá eliminar una, ya que la comparación de los dospalos revelaría inmediatamente la falsificación.Bastante sencillo, ¿verdad? Una tecnología antigua, pero sobre todo de última