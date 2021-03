*** ADX - Monitor : adx0093 (wi) 27.Nov 00 09:18 Uhr ***[br]Börse/Automobil/BMW/#BMW 519000/[br]*au an[br]ANALYSE--Merck Finck & Co sieht BMW weiter als «Outperformer»=[br][br] München (ADX-Exklusiv). Das Bankhaus Merck Finck und Co. bewertet[br]die Aktie des Automobilherstellers BMW nach wie vor als[br]«Outperformer». Es sieht den fairen Wert des Papiers bei 40 Euro.[br]«Der Konzern wird in diesem Jahr sein Rekordergebnis von 1997 auf[br]jeden Fall übertreffen», sagte Analystin Pia-Christina Schulze im[br]Gespräch mit ADX. Die 7er und die 5er Modellreihe, die eigentlich am[br]Ende ihres Zyklus seien, würden immer noch stark geordert und hielten[br]sich daher tapfer. Der 3er Modellreich befinde sich im «Full-Swing»[br]und sorge weiter für Rekordabsätze. Insgesamt sei BMW derzeit einer[br]der interessantesten Automobiltitel am Aktienmarkt.[br][br] Die Expertin begrüßte die Ausweitung der Produktpalette. Der[br]BMW-Mini werde sich im nächsten Jahr sehr erfolgreich entwickeln.[br]Ebenso habe der ab 2004 geplante Kleinwagen - der sogenannte 2er -[br]gute Aussichten, ein Verkaufsschlager zu werden. Auch wenn die[br]Gewinnmargen bei beiden Modellreihen unter denen der jetzigen Modelle[br]liegen, würde die Gesamtgewinnmarge von BMW vermutlich immer noch[br]über dem Branchendurchschnitt liegen. Die Ausweitung der[br]Modellpalette nach oben durch die Produktion des Rolls-Royce sei[br]allerdings eher als Prestigevorhaben zu betrachten. Die[br]EPS-Schätzungen liegen für 2000 bei 1,70 Euro, für 2001 bei 2,00 Euro[br]und für 2002 bei 2,35 Euro pro Aktie. ++[br]rab/hwa/mwo[br][br]