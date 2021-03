Lineage Logistics nimmt neues Eigenkapital in Höhe von 1,9 Milliarden USD auf, um Investitionen in globale Netzwerkkapazität und branchenführende Technologie zu finanzieren

„Wir sind aufgebrochen, um Kapital zu beschaffen, um die Investitionen von Lineage in modernste Technologie und Automatisierung, Entwicklungen auf der grünen Wiese, Erweiterungen von Anlagen sowie fortgesetzte Akquisitionen zu unterstützen, und wir stießen auf eine überwältigende Nachfrage von einigen der renommiertesten globalen institutionellen Investoren“, sagte Greg Lehmkuhl, President und CEO von Lineage. „Dies ist eine klare Bestätigung unseres Geschäftsmodells und unserer konsequenten, erfolgreichen Strategie zur Optimierung der temperaturgeführten Lieferketten unserer Kunden, und genau so wollen wir die Mittel verwenden – um die Erlebnisse unserer Kunden rundum zu stärken und uns als ihr wertvollster Partner zu beweisen.“

Zusätzlich zu dieser jüngsten Kapitalerhöhung – welche die größte seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2008 ist und auf die im September erfolgte Kapitalerhöhung in Höhe von 1,6 Milliarden USD folgt – änderte Lineage auch seine Kapitalstruktur mit einer neuen revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 2,8 Milliarden USD und einem Laufzeitdarlehen A. Die neue Fazilität ist stark an traditionelle REIT-Finanzierungen angelehnt, hat einen Anlagebonitätspreis und wird bei Einhaltung der Anlagebonitätsklauseln unbesichert. Des Weiteren erleichtert die neue Fazilität das globale Wachstum von Lineage durch die Möglichkeit der Kreditvergabe in mehreren Währungen in den zahlreichen Rechtssystemen, in denen Lineage tätig ist. Diese Transaktion stellt Lineages erstes nachhaltigkeitsorientiertes Darlehen mit drei ESG-Initiativen (Environmental, Social and Governance) dar.