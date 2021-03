USA beherrscht den Aktienmarkt

Der Geldfresser wird satt

Vor „Inflationsgefahr“ warnt FocusMoney und setzt dazu eine Flutwelle aus Geldscheinen auf den Titel. „2%, 3%, 5% oder noch mehr…“ – darfs mehr sein? Aber, das Heft verspricht schon auf dem Cover Abhilfe mit „so legen Sie Ihr Geld jetzt neu an“. Von Dividendentiteln und Gold bis Rohstoffe und Inflationsanleihen-ETFs ist alles aufgeboten. Denn man soll sich gegen nichts weniger als den „Geldfresser“, wie es im Heft heißt, wappnen. Das erinnerte uns kurz an den „Zeitfresser“ in Michael Endes Momo, soll aber nicht mit der Lektüre von Finanzmagazinen in Verbindung gebracht werden. Sportlich gibt sich Börse Online auf dem Titel mit: „Die besten Dauerläufer-Aktien für Ihr Depot“. Mit ihnen soll man schlicht „immer gewinnen“. „10 neue Favoriten“ auf der „Rekordfahrt an den Börsen“ macht hingegen Euro am Sonntag aus.