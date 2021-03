Im Vorjahr hat Leifheit je Aktie eine Dividende von 0,55 Euro ausgeschüttet. Im laufenden Jahr könnte die Dividende fast verdoppelt werden. Das Unternehmen aus Nassau will seinen Aktionären je Aktie eine Dividende von 1,05 Euro auszahlen. Die Hauptversammlung muss dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat noch zustimmen. Das Aktionärstreffen findet am 2. Juni statt.Die Aktien von Leifheit gewinnen am Nachmittag 1,2 Prozent ...