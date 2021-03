Auch heute dreht sich wieder alles an den Märkten um die Themen Inflation, Renditen und den Stimulus der Biden-Regierung! Aufgrund der gestiegenen und weiter steigenden Erwartungen in Sachen Inflation erreichen die Rendi

Auch heute dreht sich wieder alles an den Märkten um die Themen Inflation, Renditen und den Stimulus der Biden-Regierung! Aufgrund der gestiegenen und weiter steigenden Erwartungen in Sachen Inflation erreichen die Renditen neue Verlaufshochs - und drücken damit nicht nur wieder die Tech-Werte im Nasdaq nach unten, sondern erhöhen auch den Druck auf die Fed, auf ihrer Sitzung in der nächsten Woche ein Zeichen zu setzen. Dabei steht vor allem die Frage im Vordergrund, ob die Fed die sogennante supplementary leverage ratio (SLR) verlängern wird - wenn nicht, würden US-Banken US-Staatsanleihen verkaufen und damit die Renditen weiter steigen lassen. Hinweis: am Wochenende werden in den USA die Uhren auf Sommerzeit umgestellt..

Das Video "Inflation, Renditen, Stimulus!" sehen Sie hier..