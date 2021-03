An der Börse wird bekanntlich Zukunft gehandelt, das spiegelt der Kursverlauf der The Travelers-Aktie beeindruckend wider. Bereits in den Jahren 2011 bis 2018 zeigte sich ein sehr fester und lang andauernder Aufwärtstrend und brachte Kursgewinne von 218 Prozent in dem Wertpapier hervor. Seit dem Jahr 2018 hat sich jedoch ein Seitwärtstrend durchgesetzt und führte zu einer gesunden Konsolidierung der vorherigen Anstiegsphase. Der Corona-Crash drückte kurzfristig das Papier auf 76,99 US-Dollar abwärts, die Verluste konnten aber noch im selben Jahr komplett ausgeglichen werden. Zu Beginn dieses Jahres schöpften Anleger neue Hoffnungen und trieben die Travelers-Aktie auf ein frisches Rekordhoch von 159,04 US-Dollar aufwärts.

Wochenschlusskurs entscheidend

So, wie es aussieht, dürfte ein Wochenschlusskurs oberhalb der 2018’er Hochs gelingen, das könnte für die nächsten Monate weiteren Auftrieb zunächst in den Bereich von 171,06 US-Dollar bedeuten, darüber lässt sich eine Kurszielprojektion am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement ableiten. Nach derartigen Ausbrüchen folgen jedoch häufig Pullbackphasen zurück auf das Ausbruchsniveau, hierbei sollte die Kursmarke von 143,20 US-Dollar allerdings nicht mehr unterschritten werden. Dies würde nämlich Hinweise auf ein Fehlsignal und damit Scheitern der bullischen Marktakteure liefern. Abschläge auf 128,13 US-Dollar müssten dann zwingend einkalkuliert werden.