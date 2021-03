Aareal Bank AG: Krankheitsbedingte Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden Hermann Merkens dauert an

Krankheitsbedingte Abwesenheit des Vorstandsvorsitzenden Hermann Merkens dauert an

Der Vorstandsvorsitzende der Aareal Bank AG, Hermann J. Merkens, hat der Aufsichtsratsvorsitzenden Marija Korsch heute mitgeteilt, dass seine krankheitsbedingte Abwesenheit länger dauern wird als ursprünglich erwartet und am 8. November 2020 kommuniziert. Ob und wann Herr Merkens seine Aufgaben wieder aufnehmen kann, ist derzeit nicht sicher absehbar. Die kommunizierte Vertretungsregelung im Vorstand bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Der Aufsichtsrat forciert die vorsorglich bereits begonnene Nachfolgesuche und die am 24. Februar im Rahmen der Jahrespressekonferenz kommunizierte Befassung mit Größe und Zusammensetzung des Vorstands.

