Vor einer Woche hat windeln.de eine Kapitalerhöhung beschlossen. Jetzt meldet man den Vollzug der Maßnahme. Angeboten wurden fast 1,1 Millionen Aktien. Diese sind komplett am Markt platziert worden. Wer die Aktien gezeichnet hat, teilt windeln.de nicht mit.Der Platzierungspreis je Aktie liegt bei 1,30 Euro. Somit kommen brutto fast 1,43 Millionen Euro in die Kasse der Münchener. Mit dem frischen Geld will windeln.de wachsen. In ...