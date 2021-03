- Die REDUCE-Studie, die im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht wurde, zeigt erneut den größten Rückgang des rezidivierenden ischämischen Schlaganfalls bei allen PFO-Shunt-Größen im Vergleich zur alleinigen medizinischen Therapie. *, ¹

FLAGSTAFF, Arizona, 13. März 2021 /PRNewswire/ -- WL Gore & Associates (Gore) hat heute bekannt gegeben, dass die Ergebnisse der Langzeitnachbeobachtung der Gore REDUCE-Studie in der März-Ausgabe 2021 des New England Journal of Medicine (NEJM), veröffentlicht wurden, in der die Vorteile im Falle eines persistierenden Foramen ovale (PFO) hervorgehoben werden. Die erweiterten Daten der Nachbeobachtung unterstützen ferner die Verwendung des GORE CARDIOFORM Septal Occluder zur langfristigen Prävention von wiederkehrenden Schlaganfällen.

Die Langzeitdaten zeigten einen relativen Rückgang des ischämischen Schlaganfalls um 69 Prozent (P = 0,007) bei Patienten, die mit einem Gore-Gerät behandelt wurden, im Vergleich zu Patienten, die nur mit einer Thrombozytenaggregationshemmung behandelt wurden.1 Bezeichnenderweise zeigen diese Daten keine neuen schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit Geräten oder Verfahren, die während der erweiterten Nachbeobachtungszeit (Median von fünf Jahren) beobachtet wurden, und bauen weiterhin auf der erwiesenen Leistung des GORE CARDIOFORM Septal Occluder in Bezug auf die Patientensicherheit auf.1,2

In der REDUCE-Studie wurde bewertet, ob der PFO-Verschluss mit einem Gore-Gerät plus Thrombozytenaggregationshemmung das Schlaganfallrisiko im Vergleich zur alleinigen Thrombozytenaggregationshemmung verringert. Die kontrollierte, offene Studie wurde mit 664 randomisierten Patienten an 63 Untersuchungsorten in sieben Ländern durchgeführt. Insgesamt 441 Patienten wurden mit einem Gore-Gerät zum PFO-Verschluss plus Thrombozytenaggregationshemmung behandelt, und 223 Patienten wurden nur mit der Thrombozytenaggregationshemmung behandelt.