Novavax bestätigt hohe Wirksamkeit gegen Original- und Variant-COVID-19-Stämme in Studien in Großbritannien und Südafrika

GAITHERSBURG, Maryland, 13. März 2021 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologie-Unternehmen, das Impfstoffe der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten entwickelt, gab heute die endgültige Wirksamkeit von NVX-CoV2373, dem Impfstoffkandidaten des Unternehmens, in einer zulassungsrelevanten Phase-III-Studie in Großbritannien mit 96,4 % gegen leichte, mittelschwere und schwere Erkrankungen durch den ursprünglichen COVID-19-Stamm bekannt. Das Unternehmen gab außerdem die vollständige Analyse seiner in Südafrika stattfindenden Phase-IIb-Studie bekannt. Die Wirksamkeit lag bei 55,4 % unter den HIV-negativen Studienteilnehmern in einer Region, in der die überwiegende Mehrheit der Stämme B1.351-Escape-Varianten sind. In beiden Studien zeigte NVX-CoV2373 einen 100-prozentigen Schutz vor schweren Erkrankungen, einschließlich aller Krankenhausaufenthalte und Todesfälle. Beide Studien erreichten ihre statistischen Erfolgskriterien. Die heutigen endgültigen Analysen bauen auf den erfolgreichen Zwischenergebnissenauf, die im Januar 2021 bekannt gegeben wurden, und fügen wesentlich mehr COVID-19-Fälle und statistische Aussagekraft hinzu.

„Wir sind sehr ermutigt durch die Daten, die zeigen, dass NVX-CoV2373 nicht nur einen vollständigen Schutz gegen die schwersten Formen der Erkrankung bietet, sondern auch leichte und mittelschwere Erkrankungen in beiden Studien drastisch reduziert. Wichtig ist, dass beide Studien die Wirksamkeit gegen die varianten Stämme bestätigt haben", sagte Stanley C. Erck, Präsident und Chief Executive Officer von Novavax. „Heute ist es ein Jahr her, dass die WHO die COVID-19-Pandemie offiziell ausgerufen hat, und mit diesen Daten in der Hand sind wir noch motivierter, unseren Impfstoff als potenzielle Waffe im Kampf gegen das durch COVID-19 verursachte Leiden voranzutreiben."

Großbritannien Phase-III-Studie

An der Studie nahmen mehr als 15.000 Teilnehmer im Alter von 18 bis 84 Jahren teil, darunter 27 % über 65 Jahre alt. Der primäre Endpunkt der klinischen Phase-III-Studie in Großbritannien basiert auf dem ersten Auftreten von PCR-bestätigten symptomatischen (leichten, mittelschweren oder schweren) COVID-19 mit Beginn mindestens 7 Tage nach der zweiten Studienimpfung bei serologisch negativen (auf SARS-CoV-2) erwachsenen Teilnehmern bei Studienbeginn.