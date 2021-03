Diese Woche passte es endlich mal alles zusammen – Rekordstände im Verlauf und auch auf Schlusskursbasis. Und die Unternehmensmeldungen waren fasrt alle positiv – dazu Konjunkturspritze in den USA, die mittlerweile mit über 5 Billionen USD in 3 Konjunkturprogrammen die Wirtschaft befeuern wollen.

Dazu Impffortschritte – wenn auch weniger in der EU. Und natürlich nicht zu vergessen die Wachstumserwartungen an die US-Wirtschaft, die sogar die chinesischen Wachstumsraten für 2021 übertreffen sollen. Rekordbörsen. Weltweit. Und Deutschland mit dabei. Scheint als wenn der Knoten geplatzt wäre – vergessen scheinen die „dritte Corona-Welle“, die laut rKI bereits gestartet ist. Vergessen der Impfprotektionismusstreit mit Grossbritannien und den USA. Und ins positive Bild passt die Ankündigung Bidens ab 01.05. für alle die wollen Impfungen durchführen zu können – in den USA – und das man am 04.07. wohl auch den Sieg über die Pandemie feiern könnte. Auch die Korruptionsaffäre diverser Unionsabgeordneter wird wahrscheinlich nur auf die Landtagswahlen an diesem Wochenende Einfluss haben. Lagarde’s Ankündigung die Anleihenkäufe noch zu verstärken tat ein übriges. Und die Entdemokratisierung Hongkongs wird wohl erst mittel- oder langfristig Auswirkungen auf das Verhältnis zu China haben. Alles auf grün?

Noch liegen die DAX Rekorde eher in den eingerechneten ausgeschütteten Gewinnen/Dividenden begründet, während die Kurse noch ungefähr auf 2000er Niveau handeln. Aber es kann ja noch weiter gehen. Auch wenn die Dynamik in dieser Woche etwas nachliess.

Optimismus im Onlinebereich ungebrochen:

Auch wenn die Kurse zwischenzeitlich sich wieder etwas „normalisierten“ ist doch der langfristige Trend zum Digitalen und Online nicht gebrochen und wird sich – wenn auch langsamer als während der Lockdown-Phase- fortsetzen. Deshalb auch, wenn bei den Techs in Amerika die Kurse teilweise zurückfielen, weiterhin spannend: