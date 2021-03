Eine Vorausschau auf die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Die beiden aneinander grenzenden Bundesländer im Süden und Süd-Westen Deutschlands haben bei aller Unterschiedlichkeit ihrer Strukturen eine überwiegend konservativ–bürgerliche Wählerschaft, die der CDU bei Bundestagswahlen immer überdurchschnittliche Ergebnisse garantierte. In beiden Ländern galt das auch lange Zeit für Landtagswahlen, in der Zwischenzeit sieht das allerdings ziemlich anders aus. In Baden–Württemberg (7,7 Millionen Wahlberechtigte) führte der

Ein Beitrag von Wolfgang G. Gibowski.