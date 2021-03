So steht es um Öl, Bitcoin und EUR/GBP

Der Bitcoin setzte seine Rekordjagd in den vergangenen Tagen fort. Auch bei Rohöl und EUR/GBP ging es zuletzt sehr spannend zur Sache.

Das zeigt, dass der Ölmarkt inzwischen wieder auf den Weg zur Normalisierung zurückgefunden hat, wobei sich die im April 2020 gestarteten Aufwärtstrends noch weiter fortsetzen dürften. Dafür spricht, dass sich die Wirtschaftsaktivität in den größten Volkswirtschaften USA und China schneller als erwartet erholt, womit der Abbau der zeitweise extrem angestiegenen Rohöl-Lagerbestände einhergeht. Auf der anderen Seite verhalten sich auch die großen Öl-Förderländer deutlich disziplinierter als in früheren Zeiten.

So haben die Organisation erdölexportierender Länder Opec+ und große Produzenten wie beispielsweise Russland ihre Produktionsmengen gedeckelt. Ebenfalls werden die Rohöl-Preise durch das stark gestiegene Interesse von Anlegern befeuert, für die das schwarze Gold zunehmend als zyklische Finanzanlage interessant wird. Diese Investoren setzen offenbar darauf, dass die Corona-Impfstoffkampagnen schnell weiter voranschreiten und die Weltbevölkerung wieder mobiler wird.

EUR / GBP

Nachdem der Euro gegenüber dem britischen Pfund im September vergangenen Jahres ein Zwischenhoch bei 0,93 Pfund markierte, brachen die Notierungen bis Anfang März 2021 um zwischenzeitlich acht Prozent auf 0,86 Pfund ein. Die derzeitige Schwäche des Euro beziehungsweise die Stärke des Pfund zeigen, dass viele Devisen-Investoren eine wirtschaftliche Erholung Großbritanniens erwarten, die deutlich schneller verlaufen wird als im Rest Europas.

Nachdem das Land zunächst zu jenen Staaten zählte, die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffen waren, was sich vor allem an hohen Infektionsraten und überdurchschnittlichen Zahlen von Todesfällen ablesen ließ, hat sich das Blatt hier inzwischen zum Besseren gewendet. Da Großbritannien deutlich früher mit einer groß angelegten Impfkampagne begann als die Länder der EU, haben bereits etwa 30 Prozent der Gesamtbevölkerung mindestens die Erstimpfung erhalten.

In Deutschland liegt dieser Wert momentan bei rund sechs Prozent. Und während hierzulande noch über mögliche Maßnahmen gegen eine dritte Pandemie-Welle diskutiert wird, stellte Premierminister Boris Johnson jüngst ein Ende des Lockdowns und eine Wiedereröffnung der Wirtschaft im Sommer in Aussicht. Viele Anleger rechnen deshalb mit einem schnellen Aufschwung der britischen Wirtschaft. Tritt dieser tatsächlich ein, dürfte das britische Pfund im Vergleich zum Euro noch weiter aufwerten.

Bitcoin

Der Bitcoin legte in den in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Kurs-Rallye hin. Nachdem die Krypto-Währung im März 2020 ein Zwischentief bei rund 4.000 US-Dollar markierte, haben sich die Notierungen bis Anfang März 2021 zeitweise rund verdreizehnfacht, wobei zuletzt die 50.000-US-Dollar-Schallmauer durchbrochen wurde. Gleich mehrere gute Nachrichten sorgten dabei für den Bitcoin-Boom.

So kündigte Tesla-Chef Elon Musk jüngst an, 1,5 Mrd. US-Dollar in die Cyber-Währung zu investieren. Nur kurze Zeit später verkündete Mastercard, in Erwägung zu ziehen, den Bitcoin als Währung zu akzeptieren. Auch für viele Privatanleger wird der Bitcoin immer interessanter. Grund dafür ist, dass die Geld- und Fiskalpolitik der Notenbanken und Regierungen wegen der Corona-Krise immer expansiver wurde, was die Furcht vor hoher Inflation schürt.

Der Bitcoin wird hier als Alternative betrachtet, weil damit Finanztransaktionen außerhalb des traditionellen Währungssystems getätigt werden können. Das Bitcoin-System bietet durch die im Algorithmus vorgegebene Obergrenze von 21 Millionen Bitcoin-Einheiten einen Schutz vor der Geldentwertung. Gerade viele junge Anleger sehen den Bitcoin immer mehr als digitales Gold an und setzen hier auf weiter steigende Kurse. Gut möglich ist deshalb, dass der Bitcoin in den kommenden Monaten die runde 100.000-US-Dollar-Marke ins Visier nimmt.

