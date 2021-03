Demos gegen Corona-Einschränkungen in Düsseldorf Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 13.03.2021, 15:46 | 11 | 0 | 0 13.03.2021, 15:46 | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Am Düsseldorfer Landtag sind am Samstag nach Polizeiangaben rund 2000 Menschen zusammengekommen, um gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu demonstrieren. Außerdem wurden mit einem Wohnmobil-Korso Lockerungen der Corona-Maßnahmen gefordert. Mehr als 100 Wohnmobile kurvten dabei durch die Landeshauptstadt, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte./fc/DP/zb

