Organic Garage meldet Umsatzsteigerungen im zwölften Monat in Folge

13. März 2021, Toronto, Canada: Organic Garage Ltd. („Organic Garage“ oder die „Gesellschaft“) (TSXV: OG) (FRA: 9CW1), eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, gibt bekannt, dass die Gesellschaft weiterhin starkes Wachstum der Einzelhandelsumsätze und eine hohe Nachfrage aufgrund eines loyalen und wachsenden Kundenstamms verzeichnet. Es wird erwartet, dass der Umsatz im vierten Quartal den Wachstumstrend fortsetzen wird, den das Unternehmen seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie vor einem Jahr erlebt hat. Diese Dynamik hat sich auch in das Geschäftsjahr 2022 fortgesetzt, da die Umsätze für Februar 2021 die gemeldeten Umsätze von Februar 2020 deutlich übertroffen haben. Der Februar 2021 markiert den zwölften Monat in Folge mit Umsatzsteigerungen im Vergleich zu den entsprechenden Monaten des Vorjahres.

Das Geschäftsjahr von Organic Garage endet am 31. Januar. Die Gesellschaft rechnet mit der Veröffentlichung der Jahresabschlussberichte für 2021 vor Ende Mai und wird wahrscheinlich irgendwann im Juli eine virtuelle ordentliche Hauptversammlung abhalten. Weitere Details dazu werden von der Gesellschaft vorgelegt, sobald sie bekannt werden.

Ein größeres Marktbewusstsein für das Wertangebot von Organic Garage in Verbindung mit mehreren „Stay-at-Home“- und Quarantäne-Ratschlägen, die von den Provinz- und Stadtregierungen eingeführt wurden, haben zu einem beständigen Wachstum der Online-Umsätze der Gesellschaft geführt. Seit Implementierung der Zusammenarbeit im Januar 2020 ist Organic Garage weiterhin eine der leistungsfähigsten Lebensmittelketten auf der Cornershop-Plattform. Der Online-Umsatz für Januar 2021 war der höchste in der Geschichte der Gesellschaft.

Matt Lurie, CEO von Organic Garage, kommentierte, „Die anhaltende Vertriebsstärke hat sich über die anfängliche Panikkaufphase der anhaltenden Gesundheitskrise hinaus fortgesetzt. Neue Kunden haben das besondere Kauferlebnis und den Wert unserer umfassenden Produktpalette entdeckt und Organic Garage zum Lebensmittelhändler der Wahl gemacht.“

Anmerkungen zur Übernahme von Future of Cheese

Am 4. März 2021 gab Organic Garage den Abschluss der Übernahme von The Future of Cheese Company Corp. („FoC“) bekannt. FoC ist ein herausragender Entwickler und Hersteller von pflanzlichen Alternativen zu Milchprodukten. Laut Research and Markets (https://bwnews.pr/3cyeMJQ) wird der globale Markt für pflanzlichen Käse bis 2025 voraussichtlich einen Umsatz von über 4,6 Milliarden Dollar erreichen. Das wachsende Interesse von Investoren und Verbrauchern in Verbindung mit Organic Garages „bodennaher Sicht“ in Bezug auf sich entwickelnde Lebensmitteltrends veranlassten die Gesellschaft eine Reihe von Möglichkeiten in Betracht zu ziehen, bevor man sich schlussendlich für eine Partnerschaft mit The Future of Cheese entschied.

„Die Übernahme von The Future of Cheese war im Wesentlichen strategisch,“ meinte Lurie. „Bei Organic Garage haben wir immer den Finger am Puls der Kundenbedürfnisse und den sich ändernden Verbrauchervorlieben. Von unserer Eigenmarke, Kitchen Originals, bis hin zu unserem Hand-Picked-Partners-Programm sind wir ständig auf der Suche nach Möglichkeiten unser Angebot so auszubauen, dass der Wert von Organic Garage sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Aktionäre gesteigert wird. Wir sind der Meinung, dass FoC alles, was wir in beiderlei Hinsicht zu tun versuchen, gut ergänzt.“

Das Führungsteam von FoC ist bei der Akquisitionsentscheidung der Gesellschaft von höchster Wichtigkeit. Afrim Pristine ist der einzige Kanadier mit dem Titel eines „Maître Fromager“ von der Guilde Internationale des Fromagers in Frankreich, einem exklusiven Verein von Milchindustriefachleuten aus der ganzen Welt. Craig Harding, Mitbegründer und Culinary Director von FoC, ist eine führende Persönlichkeit in der Nahrungsmittelindustrie in Kanada und hat Restaurants ins Leben gerufen, die auf renommierten Listen wie Canada’s Top 100 zu Toronto Life’s Top 10 und der Best New Restaurants-Liste des Enroute Magazins in Kanada genannt wurden.

Die Ergebnisse des vierten Quartals sind noch nicht endgültig und die tatsächlichen Ergebnisse können, aufgrund der Fertigstellung des Hauptabschlussprozesses, endgültigen Anpassungen, Überprüfung durch die Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft und anderen Entwicklungen, die sich bis zur Fertigstellung der Finanzergebnisse ergeben können, wesentlich von diesen Schätzungen abweichen. Diese Schätzungen stellen keine umfassende Aussage über das Finanzergebnis der Gesellschaft für das vierte Quartal von 2021 dar und sollten nicht als Ersatz für einen vollständigen, nach den International Financial Reporting Standards erstellten Abschluss gesehen werden, noch sind diese Schätzungen unbedingt ein Hinweis auf die zu erzielenden Ergebnisse für das vierte Quartal 2021. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorläufigen Ergebnisse stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar, basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten. Bitte beachten Sie den Abschnitt unten mit dem Titel „Zukunftsgerichtete Aussagen“. Die Gesellschaft wird weitere Besprechung und Analyse in Bezug auf den Umsatz, die Marge und dem bereinigten EBITDA des vierten Quartals vorlegen, wenn die Gesellschaft ihre Quartalsergebnisse bekannt gibt.

Über Future of Cheese

Die Future of Cheese Company ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft des Käses (Future of Cheese) ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

