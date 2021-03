„Tierwohlabgabe“: Bundesregierung will Fleisch deutlich teurer machen Autor: Tichys Einblick | 13.03.2021, 16:50 | 93 | 0 | 0 13.03.2021, 16:50 | Müssen wir bald an der Kasse mehr für Fleisch, Wurst und Käse bezahlen? Gut möglich, zumindest wenn es nach den Plänen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft geht, durch die vorgeblich das Wohl der Tiere in Deutschland verbessert werden soll. Dafür soll eine sogenannte „Tierwohlabgabe“ eingeführt werden. Die Mehreinnahmen, die durch den Preisaufschlag auf Fleisch, Wurst Der Beitrag „Tierwohlabgabe“: Bundesregierung will Fleisch deutlich teurer machen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion. Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer