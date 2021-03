Wegweisende Langzeitdaten aus der MINDACT-Studie der EORTC in The Lancet Oncology veröffentlicht

Agendia, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen in der Präzisionsonkologie bei Brustkrebs, gab heute bekannt, dass die Langzeit-Follow-up-Daten von MINDACT, der prospektiven, randomisierten Studie zur weiteren Bestätigung des klinischen Nutzens des MammaPrint-Risikoscoring bei der Entscheidung über die Notwendigkeit einer Chemotherapie bei Brustkrebspatientinnen, in The Lancet Oncology veröffentlicht wurden und hier online eingesehen werden können.

Wie bereits auf der ASCO-Konferenz im Mai 2020 sowie auf der European Breast Cancer Conference im Oktober 2020 berichtet und in einer mündlichen Präsentation auf der SABCS im Dezember 2020 hervorgehoben bestätigen die in The Lancet Oncology veröffentlichten Daten die MINDACT-Studie als positive Deeskalationsstudie. Sie zeigen, dass fast die Hälfte der Frauen, die bislang eine Chemotherapie erhalten hätten, diese vermeiden und die gleichen hervorragenden Ergebnisse erzielen können.