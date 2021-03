Weltweit mit Dividendentiteln punkten

Nach einem für Dividendenwerte corona-schwierigen Jahr 2020 dürften diese 2021 ein Comeback versuchen. Die LBBW hat im Derivatebereich neue Optionen dazu.

Die Wirecard-Insolvenz hat gezeigt, dass es ratsam ist, seine Investments zu streuen. Vor diesem Hintergrund ist der EURO STOXX 50 ein sehr beliebter Basiswert, denn schließlich ist der Index stark diversifiziert. In diesem sind die gemessen an der Marktkapitalisierung 50 wichtigsten börsennotierten Unternehmen aus der Eurozone vertreten.

Nach einem für Dividendenwerte coronabedingt schwierigen Jahr 2020 dürften diese 2021 ein Comeback versuchen. Es gilt einiges nachzuholen. Passend dazu bietet die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) den STOXX Global Select Dividend 100 seit Januar 2021 als neuen zugrundeliegenden Basiswert bei Deep-Express-Zertifikaten und Deep-Express-Zertifikaten plus an.

Der Grad der Diversifikation lässt sich jedoch weiter verbessern. Zum Beispiel mit Produkten auf den STOXX Global Select Dividend 100 (SGSD). Dieser enthält doppelt so viele Werte wie der EURO STOXX 50. Darüber hinaus ist er nicht auf die Eurozone beschränkt. Der Namensbestandteil Global ist in diesem Fall Programm.

STOXX Global Select Dividend 100 (SGSD)

Der SGSD enthält 100 besonders dividendenstarke Werte aus verschiedenen Ländern Nord- und Südamerikas (40), sowie aus der Region Asien/Pazifik (30) und Europa (30), während sich der EURO STOXX 50 lediglich aus Unternehmen der Eurozone zusammensetzt. Darüber hinaus werden beim SGSD die Branchen anders als beim EURO STOXX 50 gewichtet.

Während im EURO STOXX 50 Konsum, Industrie und IT dominieren, stehen im SGSD 100 Finanztitel, Immobilien und Versorger im Fokus – allesamt Branchen, die für ihre Dividendenstärke bekannt sind. Die SGSD-Indexüberprüfung findet ein Mal im Jahr im März statt. Zudem werden die Indexwerte gemäß ihrer geschätzten jährlichen Nettodividende gewichtet. Dabei ist die Gewichtung jeder einzelnen Aktie auf 10 Prozent begrenzt.

LBBW Deep-Express-Zertifikate

Die LBBW ist immer darauf bedacht, neue und interessante Basiswerte bei Zertifikaten und strukturierten Anleihen anzubieten und dadurch kontinuierlich ihr Basiswertspektrum zu erweitern. Dabei ermöglichen beispielsweise Deep-Express-Zertifikate und Deep-Express-Zertifikate plus Investoren eine Partizipation am EURO STOXX 50 Index.

Auf diese Weise können Anleger einen wichtigen Beitrag zur Diversifikation in ihrem Depot leisten. Auch der stark diversifizierte STOXX Global Select Dividend 100 wird nun mithilfe neuer Deep-Express-Zertifikate und einem Deep-Express-Zertifikate plus für Privatanleger investierbar gemacht und zur Zeichnung angeboten.

So funktionieren die Deep-Express-Zertifikate

LBBW Deep-Express-Zertifikate werden vorzeitig zum entsprechenden Vorzeitigen Rückzahlungsbetrag (inkl. Bonus) zurückbezahlt, wenn der Basiswert am Bewertungstag auf oder über einer Kursschwelle (Vorzeitiges Rückzahlungslevel) schließt. Da die Rückzahlungslevel absteigend sind erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass der Anleger wieder früher über sein angelegtes Kapital verfügen kann.

Die Rückzahlungsbeträge erhöhen sich mit jedem Bewertungstag, auf den nicht unmittelbar eine vorzeitige Rückzahlung folgt. Je länger die Laufzeit des LBBW Deep-Express-Zertifikats, desto mehr Möglichkeiten hat der Basiswert das Vorzeitige Rückzahlungslevel zu erreichen.

Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, besteht die Chance auf Rückzahlung zum Höchstbetrag am Laufzeitende. Hierzu muss der Basiswert am Letzten Bewertungstag auf bzw. über der Barriere schließen. Schließt der Basiswert unter der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis in Euro.

LBBW Deep-Express-Zertifikate plus

Der Unterschied der Plus-Variante im Vergleich zu klassischen LBBW Deep Express-Zertifikaten kommt beim Bezugsverhältnis zum Tragen: Dieses ergibt sich nicht aus dem Nominalbetrag geteilt durch den Startwert. Stattdessen wird bei der Plus-Variante der Nominalbetrag durch die Barriere geteilt und damit der Anleger so gestellt, als hätte er auf dem Niveau der Barriere in den Basiswert investiert und nicht zum Startwert. Daraus ergibt sich im Ergebnis ein niedrigerer Einstandskurs, so dass ein möglicher Verlust verringert wird.

Damit handelt es sich bei LBBW Deep-Express-Zertifikaten plus um Produkte mit einem „echtem“ Sicherheitspuffer. Dieser Airbag-Mechanismus ergibt sich, indem im Worst-Case auf dem Niveau der Barriere investiert wird. Diesem Vorteil steht gegenüber, dass bei LBBW Deep-Express-Zertifikaten plus im Vergleich zur ansonsten gleich ausgestalteten klassischen Variante die (Vorzeitigen) Rückzahlungsbeträge geringer sind und/oder die Barriere auf höherem Niveau fixiert wird.

Interessante Anlagemöglichkeit

Zu den derzeit in Zeichnung befindlichen Deep-Express-Zertifikaten und Deep-Express-Zertifikaten plus zählen drei Papiere auf den STOXX Global Select Dividend 100 mit vorzeitigen Rückzahlungslevels von 100, 95, 90, 85, 80 Prozent vom Startwert. Fälligkeitstermin ist jeweils der 28. Mai 2027. Die Produkte weisen einen Bonus von 3 bzw. 4 Prozent sowie einen Sicherheitspuffer von bis zu 50 Prozent auf.

Damit bieten sie im aktuellen Niedrigzinsumfeld eine interessante Anlagemöglichkeit. Zudem wird die maßgebliche Kursschwelle (Barriere) ausschließlich am Letzten Bewertungstag betrachtet (stichtagsbezogene Betrachtung), so dass ein vorheriges Unterschreiten während der Produktlaufzeit keine Auswirkungen auf die Rückzahlung am Laufzeitende hat. Damit reduziert sich das Risiko im Vergleich zu Produkten mit kontinuierlicher Barrierebetrachtung.

