Frauen, Finanzen, Aktien – bitte niemals unterschätzen

Liebe Leser, viele Frauen im Speziellen – viele sogenannte Neulinge am Aktienmarkt landen bei Madame Moneypenny. Weit bekannt und wie wir finden – ein guter Einstieg. Eine gute Adresse für all jene, denen Börse und Aktiensparen wirklich völlig fremd sind. Und eine gute Wahl, sich mit Börse und Finanzen zu beschäftigen. Unser Service beginnt im Grunde dort, wo Madame Moneypenny aufhört. Wir möchten unsere Leser an die Hand nehmen, jedoch auch eigenverantworlich zu geschickten Börsianern erziehen, Raum für eigene Ideen lassen und nicht nur stumpf in Fonds oder ETFs investieren.

Denn ETFs sind simpel, aber eben nicht der Weisheit letzter Schluss. Wir bieten daher Vermögensbildung mit Augenmaß und Spaß und Renditefreude für den fortgeschrittenen Börsianer, aber auch für den einsteigenden Aktienfan und vor allem – die ambitionierte Aktienfrau. Denn Frauen sind mitunter die besseren und nachhaltigeren Investoren. Mit Ruhe und Bedacht, Nerven und Geduld. Attribute, auf die wir großen Wert legen für Erfolg. Ein Beispiel für eine Variante unseres Dienstes: