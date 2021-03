ProSiebenSat.1, HelloFresh, Alphabet und Merck KGaA - die Hot Stocks der Woche sind dieses Mal ein echt bunter Mix.

Der DAX legte in dieser Woche einen neuen Börsen-Meilenstein: Für den Index ging es von Rekordhoch zu Rekordhoch nach oben, was angesichts der anhaltend hervorragenden Vorgaben von den US-Aktienmärkten eigentlich auch zu erwarten war. Charttechnisch ist der Weg für den DAX damit frei von Kurswiderständen, sodass sich das nächste große Etappenziel auf die runde 15.000-Punkte-Marke stellt.

Wegen der Corona-Krise verbringen die Menschen mehr Zeit zu Hause. Viele von ihnen haben dabei auch das Hobby Kochen für sich entdeckt und nutzen verstärkt die Dienste des Kochboxen-Anbieters HelloFresh (WKN: A16140 / ISIN: DE000A161408), wie die neuesten Rekord-Geschäftszahlen zeigen. Wie das Berliner Unternehmen in der vergangenen Woche bekanntgab, wurde der Umsatz 2020 auf 3,8 Mrd. Euro mehr als verdoppelt.

Auch auf der Ergebnisseite konnte HelloFresh mit beeindruckenden Zahlen aufwarten. So betrug der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im Corona-Jahr 505 Mio. Euro und damit über zehn Mal so viel wie im Jahr 2019. Unter dem Strich schaffte der Konzern im zurückliegenden Jahr den Sprung in die Gewinnzone.

Nach einem Verlust von rund sieben Mio. Euro im Vorjahr wurde 2020 ein Gewinn von 351 Mio. Euro verbucht. Mit dem zweiten operativen Gewinn in Folge hat das MDAX-Unternehmen die Voraussetzung für die Aufnahme in den DAX geschafft. Wegen des hohen Börsenwertes von rund 10 Mrd. Euro bestehen deshalb gute Chancen, im Herbst in den DAX aufzusteigen.

Pharmakonzern Merck punktet im Laborbereich

Dank der in der Corona-Pandemie brummenden Laborsparte hat Merck KGaA (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905) starke Zahlen für 2020 verzeichnet. So stieg der Umsatz auf Jahressicht um neun Prozent auf 17,5 Mrd. Euro, womit der Darmstädter Pharma- und Spezialchemiekonzern die eigene Prognose übertraf. Der Gewinn wurde 2020 gegenüber dem Vorjahr um rund die Hälfte auf fast zwei Mrd. Euro gesteigert.

Dabei erwies sich insbesondere die Laborsparte mit einem Erlösanstieg von knapp zehn Prozent im vergangenen Jahr erneut als Stütze. Dieser Bereich beliefert zahlreiche Corona-Impfstoff-Entwickler und wirkt an mehr als 35 Testlösungen mit. Außerdem liefert Merck KGaA auch dringend notwendige Lipide als Baustein für den Impfstoff von Biontech und Pfizer.

Für das neue Jahr 2021 erwartet der DAX-Konzern wegen des Booms des Laborgeschäfts ein starkes organisches Umsatzwachstum, aber auch alle anderen Sparten sollen zum Wachstum beitragen. So rechnet das Unternehmen damit, dass der bereinigte Betriebsgewinn (EBITDA) im laufenden Jahr 2021 aus eigener Kraft im hohen einstelligen bis niedrigen Zehnerprozentbereich wachsen wird.

ProSiebenSat.1 Media trotzt Werbemarkt

Der MDAX-Konzern ProSiebenSat.1 Media (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) litt im vergangenen Jahr unter dem Einbruch des Werbemarktes. So sanken die Erlöse 2020 auf Jahressicht um zwei Prozent auf knapp über vier Mrd. Euro. Unter dem Strich wurde ein Gewinn von 267 Mio. Euro Mio. Euro erzielt und damit 35 Prozent weniger als im Vorjahr.

Doch nach den Corona-bedingten Rückgängen hofft das Unternehmen für 2021 wieder auf bessere Geschäfte. Es wird im laufenden Jahr mit einer schnellen Erholung des Werbemarktes ab dem zweiten Quartal gerechnet. Demnach soll der Umsatz 2021 zwischen zwei und sieben Prozent auf 4,15 bis 4,35 Mrd. Euro steigen.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) dürfte laut der eigenen Prognose zwischen 720 und 780 Mio. Euro liegen, nach 706 Mio. Euro im Jahr 2020. Der wieder gestiegene Optimismus schlägt sich auch in der Aktienkursentwicklung von ProSiebenSat.1 Media nieder. Seit dem März-2020-Tief bei 5,72 Euro haben sich die Notierungen verdreifacht. Das nächste Kursziel ist jetzt die runde 20-Euro-Marke.

Google und der Abschied vom Werbe-Cookie



Die Alphabet-Tochter Google kündigte an, künftig nicht mehr einzelne Nutzer nachzuverfolgen. Die dafür nötigen Cookies sollen dementsprechend abgeschafft werden. Der Suchmaschinen-Betreiber erklärte, dass wenn die bestehende Technologie seines Browsers Chrome im kommenden Jahr auslaufe, keine alternativen Tools mehr entwickelt oder verwendet werden, um den individuellen Internet-Verkehr von Nutzern zu verfolgen.

Ziel sei es dabei, die zunehmenden Datenschutzstandards in Europa und den USA zu erfüllen. Stattdessen will Google Menschen zu Gruppen zusammenfassen, auf die Werbung zugeschnitten werden kann. So soll – anders als bei Cookies – ein einzelner Nutzer nicht mehr identifizierbar sein.

Mit diesem geplanten Umstieg schlägt Google dieselbe Richtung wie Apple und Mozilla (Firefox) ein, die schon länger die Verfolgung von Internet-Nutzern durch Werbe-Tracker verhindern. Der Kurswechsel von Google dürfte vor allem Publisher und Online-Händler treffen, die stark mit Cookies arbeiten. Mit der Abkehr von den Third-Party-Cookies dürfte die Marktmacht von Google noch weiter gestärkt werden.

