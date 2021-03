Eine Normalität, wie wir sie kennen, wird vermutlich noch etwas auf sich warten lassen, aber man arbeitet an allen Fronten daran, diese wieder herzustellen. Auch die Zentralbanken wollen ihr Übriges hinzutun.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wenigstens etwas Normalität ließ der amerikanische Notenbank-Chef Jerome Powell vergangene Woche durchblicken. Wie wir aus gut unterrichteten Kreisen gehört haben, wird sein Kommentar zur Geldpolitik allgemein hin dahingehend interpretiert, dass ein Heißlaufen der Aktienmärkte verhindert werden soll. Zudem hörten die Marktteilnehmer zwischen den Zeilen heraus, dass man den laufenden Zinsanstieg toleriere. Somit werde mit einem Renditeanstieg bei den 10-jährigen Läufern von bis zu 2 % gerechnet. Sobald hingegen der Realzins seinen negativen Bereich verlässt, sollte allerdings ganz schnell Schluss mit lustig sein!

Auch wenn der DAX in der vergangenen Woche ein neues Rekord-Hoch markiert hat, wird eine vernünftige Selektion immer wichtiger, da das Geldverdienen an der Börse nicht mehr so einfach sein wird, wie in dem vergangenen Jahr.



Sektoren, denen wir noch viel Potenzial zutrauen ist zum einen der Rohstoffsektor und zum anderen dem Edelmetallsektor. Vor allem Rohstoffe für den Elektrifizierungsbereich sollten neben den inflationsgetriebenen Edelmetallen performen. Denn gerade in diesen Sektoren gibt es gute Unternehmen, bei denen die Fundamentaldaten und Storys stimmen!

Sehr viele Gedanken und Anregungen rund um diese Rohstoffe und entsprechende Unternehmen finden Sie hier, in unserem Wochenrückblick! Viel Spaß beim Lesen!

High noon im Golden Triangle

Erneut hervorragende Goldgehalte gefunden! Mineralisierung nochmals vergrößert!

Die Aussichten für Gold sind weiterhin gut! Denn eins wird immer offensichtlicher, positive Realrenditen sind seitens der Zentralbanken nicht mehr gewünscht.

Osisko Gold Royalties / Caledonia Mining

Faszination Gold

Seit langer Zeit zieht Gold die Menschen an. Investoren freuen sich, dass der Preis gerade wieder nach oben geht.

Millennial Lithium / Endeavour Silver

Die E-Mobilität kommt voran

Im vergangenen Jahr stieg der Bestand an Fahrzeugen, mit elektrischem Antrieb, Plug-in-Hybrid oder Range Extender, auf 10,9 Millionen.

Es ist angerichtet...

Bombastische Bohrergebnisse und Zink-Kursziel erhöht! Es passt Alles!

Analysten sehr positiv für Zink! Fitch Ratings erhöhte jüngst seine Kursprognose für das Industriemetall!

Mawson Gold / Vizsla Silver

Gold, die beste Anlageklasse

Gold zieht heute viel mehr Investoren und auch Verbraucher an als jemals zuvor.

Aguila American Gold / Kore Mining

Salz war mal teurer als Gold

Homer nannte Salz die göttliche Substanz. Kriege wurden um Salz geführt und es war einst, vor etwa 1.000 Jahren, teurer als Gold.

Uranium Energy / IsoEnergy

Zehn Jahre nach Fukushima

Am 11. März 2011 blickte die Welt auf die Dreifachkatastrophe aus Erdbeben, Tsunami und Kernschmelzen in Fukushima.

Summa Silver / Kuya Silver

Silber kann viel

Silber kann nicht nur den Anleger oder Liebhaber von Schmuck, Münzen oder Barren erfreuen.

GoldMining / Aztec Minerals

Kupferpreis wird nach oben gehen

Größter Kupfernachfrager ist China und dessen Rohstoffhunger, insbesondere nach Kupfer, geht weiter.

Osisko Metals / Griffin Mining

Warum in Zink investieren

Zink ist notwendig für das moderne Leben. In der Weltproduktion wird es nur von Eisen, Aluminium und Kupfer übertroffen.

Goldproduzent zeigt wie's geht

Alle Zeichen stehen auf Produktionssteigerungen

Die Mine wartet nun ungeduldig darauf, ihres volles Produktionspotenzial ausschöpfen zu können.

+++ TRADING-CHANCE +++

ACHTUNG: Extrem bullische W-Formation im Chart! Aktie bricht jetzt nach oben aus!

Ein zunehmender Klimawandel, eine stark ansteigende Klimaerwärmung und eine immer schlimmer werdende Umweltverschmutzung sind Probleme, die es gilt, so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen!

Condor Gold / CanaGold

Anleger hungrig nach Goldbarren und -münzen

Bereits im Jahr 2020 stieg die Nachfrage nach Gold stark an. Dies zeigte auch der Ansturm auf die Gold-ETFs.

Adventus Mining / Aurania Resources

Gold als Vermögensschutz und Renditebringer

Für Anleger erfüllt Gold als Anlage vor allem zwei Aufgaben, als Vermögensschutz und als Gewinnbringer.

Kosten runter Produktion rauf

Änderung der Minenkonzeption katapultiert dieses Unternehmen weit nach oben!

Gold scheint seine Korrektur zu beenden! Relative Stärke der Edelmetallunternehmen deuten dies bereits an!

Diese Aktie jetzt im Fokus!

Liegenschaften monetisiert und 100 Mio. USD Gewinn einfahren!

Die Geldmengenausweitungen der Notenbanken führen die Standardwerte vermutlich auf neue Hochs. Der DAX ist über den Widerstand bei rund 14.000 Punkten nach mehreren Anläufen nun doch nach oben ausgebrochen.

Silber - Defizit kommt!

Endeavour Silver begeistert mit Bilanz-Boost

Silber und Gold holen Luft für den nächsten Anstieg! Denn gerade im Silberbereich kann das Angebot mit der Nachfrage nicht mehr Schritthalten.

Maple Gold Mines / Fury Gold Mines

Gold türmt sich in den Lagerstätten

Wie die London Bullion Market Association (LBMA) mitteilt, haben die Goldbarren-Bestände in den Tresoren einen neuen Rekord erreicht.

Skeena Resources / Fiore Gold

Gold mit großem Potenzial

Auch wenn der Goldpreis gerade eine Verschnaufpause einlegt, die wirtschaftlichen Unsicherheiten bleiben und sollten Gold preislich wieder nach oben treiben.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

