Pfizer (PFE): nicht nur Viagra ….! Die Impfstoff-Rallye könnte bald beginnen!

In den fundamentalen Kennzahlen und im Chartverlauf spiegeln sich gewisse Sondereffekte infolge des Umbaus der Konzernstrukturen wider.

Rückblick: Die Pfizer-Aktie liegt im Halbjahresvergleich über 4 Prozent im Minus. In einem recht volatilen Verlauf landete sie immer wider unter dem 50er-EMA, konnte sich zuletzt aber etwas fangen und bereitet eine schöne Breakout Base vor, die sich für ein Long Setup geradezu anbietet.

Chart vom 12.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 34.94 USD

Meine Expertenmeinung zu PFE

Meinung: In den fundamentalen Kennzahlen und im Chartverlauf spiegeln sich gewisse Sondereffekte infolge des Umbaus der Konzernstrukturen wider. Hinzu kommt, dass während der Pandemie bei manchen Medikamenten der Abverkauf etwas stockte. Große Hoffnung bereitet hingegen die Kooperation mit BioNTech in Sachen Corona-Impfstoff. Studien aus Israel deuten eine sehr gute Schutzwirkung der gemeinsam entwickelteten Präparate an, was sich bald auch in Sachen Umsatz und Gewinn auswirken könnte.

Mögliches Setup: Mit dem Tief vom 26. Februar könnte die Aktie einen Boden gefunden haben und bald nach oben durchstarten. Die detaillierten Infos zu diesem Long Setup gibt es im Trader Live Chat von ratgeberGELD.at. Frische Zahlen gibt es beim Viagra-Hersteller wieder am 4. Mai, so dass wir den Trade lange laufen lassen können.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in PFE.

Veröffentlichungsdatum: 14.03.2021