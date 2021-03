Seite 2 ► Seite 1 von 7

Berlin (ots) - Positives Fazit zur digitalen Event-Woche (8. bis 12. März) vonAusstellern, Fachbesuchern, Einkäufern und Medien - Großer Zuspruch beimNetworking - Hohe internationale Beteiligung - Wegweisende Vorträge undDiskussionen bei der ITB Berlin NOW Convention - After Event-Ticket für 29 Euro- ITB Berlin 2022 vom 9. bis 13. März in Berlin - ITB Berlin Travel & TourismDeclaration: Branchenvertreter wenden sich an die ÖffentlichkeitDie ITB Berlin bleibt die führende Plattform für die globale Reisebranche - auchdigital und im Corona-Jahr 2021: Vom 8. bis 12. März 2021 brachte die weltweitführende Messe der Tourismuswirtschaft die Branche rein virtuell auf der neuenPlattform ITB Berlin NOW zusammen. Insgesamt nutzten rund 65.700 User dieOnline-Plattform an den 5 Tagen im Veranstaltungszeitraum, von denen rund zweiDrittel (64,5 Prozent) aus dem Ausland kamen. Unter dem Motto "Der digitaleTreffpunkt der Reiseindustrie. Jederzeit. Überall" bot die Messe allenTeilnehmern einen einzigartigen digitalen Marktplatz in der wohlherausforderndsten Zeit der vergangenen Jahrzehnte. Im Rahmen des neuen Formatspräsentierten sich 3.513 Aussteller von Destinationen über Hotelketten bis hinzu Technologie-Unternehmen aus 120 Ländern. Auch das Medieninteresse war groß:Über 1.000 Medienvertreter und Reiseblogger aus 54 Nationen berichteten live vonder Veranstaltung. 80 Prozent aller Teilnehmer haben das Networking-Angebotgenutzt, dazu zählten Businessmeetings in Einzel- und Gruppen-Calls,Chatnachrichten sowie die gezielte Suche von Gesprächspartnern. Rund 52.600Teilnehmer verzeichnete das umfangreiche Eventprogramm mit einem Volumen voninsgesamt 265 Stunden in der ITB-Eventwoche: Rund 700 Referenten teilten in mehrals 400 Kongress-Diskussionsrunden, Vorträgen, Interviews sowie beiAusstellerpräsentationen und auf Pressekonferenzen ihre Einschätzungen dazu, wiedie Branche die Folgen der Pandemie bewältigen und den Neustart erfolgreichumsetzen kann. Viele Unternehmen waren kreativ in der Ausgestaltung ihrerEvents, so beispielsweise die Balearen, die ihre Pressekonferenz live aus demHafen von Palma de Mallorca streamten.Martin Ecknig, Geschäftsführer der Messe Berlin : "Die letzten zwölf Monatezeigten, wie sehr sich die Reisebranche in diesen schwierigen Zeiten einePlattform wünscht, um nach Monaten der Unsicherheit und dem Ausnahmezustandwieder einen fachlichen Anker zu haben. Vor allem die zahlreichenNetworking-Möglichkeiten fanden großen Anklang und unterstrichen die Qualitätder ITB Berlin NOW-Teilnehmer: So haben 4/5 Kontaktanfragen zu einemerfolgreichen Businessmatch geführt. Nach erfolgreichem Abschluss der