Anleger-Tipp: Die Wasserstoff-Aktien haben einen harten Crash mit großen Verlusten hinter sich. Ob und wann Sie wieder einsteigen können, lesen Sie in unserem kostenlosen und brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenlos anfordern!

Die Aktie von Ballard Power Systems strotzt wieder vor Selbstvertrauen und schafft es wieder, die Anleger in seinen Bann zu ziehen und zu überzeugen. Die Kursaussichten sind grandios und hier wird noch einiges zu holen sein. Wie weit kann es noch gehen? Ballard Power macht den Aktionären auf jeden Fall wieder richtig Spaß und kann weiter durch die Decke gehen!

Eigentlich hat das Wertpapier von Ballard Power eine extrem schwere Phase hinter sich. Nachdem man bei dieser Aktie nur einen starken Aufwärtstrend kannte, ging Mitte Februar die große Abwertung los. Die Aktie hatte sich nahezu halbiert und stand nur noch bei 17 Euro. Nun kann man aber wieder nach oben blicken und hat die Marke von 20 Euro im Nu hinter sich gelassen.

Wird Ballard Power diesen starken Trend fortführen können oder hat die Kurskorrektur nachhaltige Wirkung auch auf die zukünftige Kursentwicklung? Bislang sieht es danach aus, dass Ballard Power wieder angreifen will und auch wird. Das zeigt sich am Abschlusskurs vom Freitag, der bei einem Plus von 1,01 Prozent und 0,22 Euro lag. Die Aktie wächst auf 21,98 Euro!

Fazit: Können die Wasserstoff-Aktien sich aus dieser brisanten Lage wieder befreien? Alles über die Krise der Branche und zukünftige Gewinnchancen können Sie unserem neuen Sonderreport entnehmen. Einfach hier downloaden.