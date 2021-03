Mehr als 1700 Corona-Tote binnen 24 Stunden in den USA

BALTIMORE (dpa-AFX) - In den USA sind den Behörden für den Samstag 1725 Tote im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet worden. Zudem wurden für denselben Zeitraum 53 215 Neuinfektionen registriert, wie aus der Internetseite der Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore vom Sonntagvormittag (MEZ) hervorging.

Der bisherige Tageshöchstwert an Todesfällen seit Beginn der Pandemie war in den USA am 12. Januar mit 4465 Toten erreicht worden. Die Zahl der Neuinfektionen binnen 24 Stunden markierte am 2. Januar mit 300 416 ihren bisher höchsten Wert.