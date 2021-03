Agiomix erhält die erste ISO 15189-Akkreditierung für Next Generation Sequencing in der Region Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 14.03.2021, 16:11 | 69 | 0 | 0 14.03.2021, 16:11 | DUBAI, VAE, 14. März 2021 /PRNewswire/ -- Agiomix hat vom Emirates International Accreditation Centre die ISO 15189:2012-Akkreditierung für klinische Next Generation Sequencing-Assays erhalten. Damit ist Agiomix das erste und einzige klinische Labor in der Region, das sowohl die CAP- als auch die ISO 15189-Akkreditierung für seine klinischen Gentests mit Next Generation Sequencing (NGS) besitzt. Dr. Walaa Allam, Associate Director of Business Development bei Agiomix, kommentierte: „Mit dieser zusätzlichen angesehenen internationalen Akkreditierung hat Agiomix nun die einzigartige Möglichkeit, seinen Partnern im Gesundheitswesen und seinen Patienten unvergleichliche klinische Diagnostikdienstleistungen im Bereich der Genetik anzubieten, wir sind sehr erfreut und geehrt durch diese Akkreditierung und wir freuen uns auf weitere internationale Anerkennung, während unsere Dienstleistungen und unsere Familie wachsen." Herr Saman Setoudeh, Leiter der Qualitätssicherung bei Agiomix Labs, beschrieb den Prozess, den das Labor durchlaufen hat, als „streng und detailliert", er lobte auch den Überprüfungsprozess und erklärte, dass „die ISO-Akkreditierung die Stärke des Labors und seine Fähigkeit, im Bereich der klinisch-genetischen Anwendungen führend zu sein, noch verstärken wird." Informationen zu Agiomix Labs Agiomix ist ein führendes Labor für klinische Genetik und Spezialdiagnostik, das Patienten, Gesundheitsdienstleister und Partnerlabore auf der ganzen Welt beliefert, mit Schwerpunkt auf den Märkten im Nahen Osten, Afrika und Asien. Agiomix ist sowohl nach CAP als auch nach ISO 15189 akkreditiert. www.agiomix.com/ Anna Malli, + 971 800-GENOMICS media@agholding.group Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1451421/Agiomix_Labs_Dubai.jpg



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer