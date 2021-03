Politik Wenig Andrang in den Wahllokalen Nachrichtenagentur: Redaktion dts | 14.03.2021, 16:55 | 83 | 0 | 0 14.03.2021, 16:55 | Foto: Wahllokal, über dts Nachrichtenagentur Stuttgart/Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Bei den Landtagswahlen am Sonntag ist ein Andrang in den Wahllokalen ausgeblieben. In Baden-Württemberg betrug der Urnenwähleranteil bis 14 Uhr 19,6 Prozent aller Wahlberechtigten, in Rheinland-Pfalz bis 12 Uhr 7,5 Prozent.



Hinzu kommen Briefwähler - wegen der Corona-Pandemie wird eine Rekord-Briefwahlbeteiligung erwartet. Nach Angaben der Landeswahlleiter dürfte der Anteil in Baden-Württemberg bei rund 36 Prozent liegen, in Rheinland-Pfalz bei 44,5 Prozent. Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet. Diesen Artikel teilen

