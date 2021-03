Prognosen SPD gewinnt Wahl in Rheinland-Pfalz deutlich Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.03.2021, 18:08 | 66 | 0 | 0 14.03.2021, 18:08 | MAINZ (dpa-AFX) - Die SPD von Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat in Rheinland-Pfalz die Landtagswahl am Sonntag klar gewonnen. Die CDU stürzt laut den Prognosen von ARD und ZDF dagegen wohl auf ihr bisher schlechtestes Ergebnis im Land ab./mfi/DP/mis

