Prognosen Grüne gewinnen Landtagswahl in Baden-Württemberg Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.03.2021, 18:06 | 62 | 0 | 0 14.03.2021, 18:06 | STUTTGART (dpa-AFX) - Die Grünen sind der klare Sieger der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Nach den Prognosen von ARD und ZDF erzielten sie am Sonntag ihr bislang bestes Ergebnis in dem Land. Der bisherige Koalitionspartner CDU schnitt so schlecht ab wie dort nie zuvor./sk/DP/mis

