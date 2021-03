Mainz (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz ist die SPD laut der 18-Uhr-Prognose von ARD/Infratest mit 34,5 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Die CDU kommt dahinter nur auf 26,0 Prozent.



Die weiteren Ergebnisse: AfD 10,5 Prozent, FDP 6,5 Prozent, Grüne 8,5 Prozent, Freie Wähler 5,5 Prozent, Linke 2,5 Prozent, Sonstige 6,0 Prozent. Die Freien Wähler könnten den Einzug in den Mainzer Landtag demnach knapp schaffen, die Linke nicht. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.