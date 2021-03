Die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109) konnte am Freitag den nächsten Teil einer fast unglaublichen Corona-Story schreiben. Und das aus einer eher defensiven Ausgangsbasis heraus: In 2019 machte die NanoRepro noch einen Umsatz von 1.218.300,00 EUR bei einem Fehlbetrag von 1.188.600,00 EUR – die Aktie handelte in einer Range von 1,255 EUR (19.03.2019)und 0,595 EUR (01.10.2019). ( Geschäftsbericht 2019 der NanoRepro AG )

Dann kam Corona und hob die Gesellschaft in 2020 auf ein neues Level – Umsatz mal 14, Kurs mal 5,6 (vom 02.01. bis 30.12.2020)

„Durch die Einführung unseres eigenen Corona-Antigen-Tests unter unserer Marke „NanoRepro“ erschließen sich uns vor allem international und im Tender-Business neue, vielversprechende Vertriebsmöglichkeiten“ meinte die CEO Lisa Jüngst auf der Hauptversammlung im Dezember 2020. Wegen einer förmlichen Umsatzexplosion auf 16,9 Mio EUR (vorläufige Zahlen) und einem voraussichtlichen Gewinn vor Steuern in einer Bandbreite zwischen 4,0 und 4,5 Mio EUR, spielte die NanoRepro auf einmal in einer anderen Liga. Und die Aufmerksamkeit für die Aktie stieg. Nach den Erfolgsstorys BioNTech, Moderna und CureVac, die ihre Aktienkurse vervielfachen konnten, wurden neue Corona-Werte gesucht. Was sich natürlich auch im Kurs bemerkbar machte: Während die Aktie am 02.01.2020 noch bei 0,683 EUR handelte, schloss sie am 30.12.2020 bei 3,78 EUR. Zwischenzeitlich markierte sie bei 4,255 am 4.11.2020 ihr Jahreshoch.

Und jetzt 2021 – seit 2020 mehrere Covid-19 Tests im Angebot plus ein frisch (12.03.2021) zugelassener Selbsttest

Die Aktie setzte ihren Höhenflug in diesem Jahr fort – beschleunigt sogar. Am 01.01.2021 startete man mit einem Kurs von 3,94 EUR ins neue Jahr und aktuell – Schlusskurs 11.03.2021, Frankfurt: 16,10 EUR. In 2021 gab es den Höchststand bei 22,40 EUR am 03.03.2021. Wiederum bisher im Jahresverlauf stieg der Kurs aktuell um das 4,1-fache bei einer bisher schon sicheren Umsatzsteigerung allein aus EINEM gemeldeten Grossauftrag für den Corona-Selbsttest – seinerzeit noch unter Zulassungsvorbehalt – in Höhe von 200 Mio EUR. Dass allein – ohne die anderen weiterhin vertriebenen Coronatests plus die anderen Selbsttests/Nahrunsgergänzungsmittel aus dem Nicht-Covid-19-Bereich – würde einen 11,8 fachen Umsatz im Vergleich zu 2020 bedeuten.