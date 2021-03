Vivendi – Der Pullback zurück zum EMA-50 ist Musik für die Ohren!

Mit der Ankündigung von Vivendi, Universal Music an die Börse bringen zu wollen, machte die Aktie einen Satz nach oben.

Rückblick: Vivendi ist ein europäischer Medienkonzern mit Sitz in Frankreich. Mit verschiedenen Tochterunternehmen ist die Gesellschaft in den Bereichen Musik, Filme und Serien, Verlagswesen sowie auf dem Gaming Markt vertreten. Außerdem betreibt der Konzern das Videoportal Dailymotion und die französische Werbeagentur Havas und über Vivendi Village neue Geschäftsformen in den Bereichen Live-Unterhaltung, Franchise und Ticketing. Nachdem die Aktie in den letzten Monaten stetig nach oben gelaufen ist, folgte ein Kurssprung mit einem ein GAP-Up.

Meinung: Mit der Ankündigung von Vivendi, Universal Music an die Börse bringen zu wollen, machte die Aktie einen Satz nach oben. Vivendi wird Universal Music, die Ertragsperle, die rund 70 Prozent zum Ergebnis beisteuert, an die Börse bringen und 60 Prozent der Aktien als Sonderdividende ausschütten. Daraufhin schoss der Kurs des Papiers um 20 Prozent in die Höhe. Diese starke Bewegung wurde korrigiert und die Aktie fand halt am EMA-50. Aktuell läuft die Korrektur über die Zeitachse, welche in Kürze nach oben aufgelöst werden könnte.





Chart vom 12.03.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 27.73 EUR

Setup: Wenn die Aktie den Breakout über 28 EUR schafft, kann man einen Long-Trade eröffnen. Dieser könnte unter den letzten Kerzen, unter dem EMA-50 abgesichert werden. Sollte die Aktie noch 1-2 Tage über die Zeitachse korrigieren, wäre das Setup noch attraktiver und der Trade ließe sich möglicherweise noch enger absichern lassen.

