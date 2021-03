DGAP-News K&E Treuhand GmbH: Wirecard AG in Insolvenz - Mitteilung bzgl. der Abstimmung ohne Versammlung durch den Abstimmungsleiter (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 14.03.2021, 20:46 | 13 | 0 | 0 14.03.2021, 20:46 | K&E Treuhand GmbH: Wirecard AG in Insolvenz - Mitteilung bzgl. der Abstimmung ohne Versammlung durch den Abstimmungsleiter ^

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Wirecard AG in Insolvenz

EUR 500.000.000 0,5% Schuldverschreibungen 2019/2024

(ISIN DE000A2YNQ58, Common Code 205218076, WKN A2YNQ5) Mitteilung bzgl. der Abstimmung ohne Versammlung

durch den Abstimmungsleiter

Es wird Bezug genommen auf die Aufforderung zur Stimmabgabe vom 22. Februar 2021, im Bundesanzeiger veröffentlicht am 24. Februar 2021, betreffs einer Abstimmung ohne Versammlung im Abstimmungszeitraum vom 15. März 2021 bis zum 21. März 2021 (die "Abstimmung").

Die K & E Treuhand GmbH teilt in ihrer Eigenschaft als Abstimmungsleiter mit, dass die stimmberechtigten Gläubiger, die sich zur Abstimmung angemeldet haben, wertmäßig 41,32% und damit weniger als 50% der ausstehenden Schuldverschreibungen vertreten. Der Abstimmungsleiter hat deshalb die fehlende Beschlussfähigkeit festgestellt. Die Gläubiger werden vor diesem Hintergrund gebeten, von einer Stimmabgabe abzusehen; eine Auszählung etwaiger im Abstimmungszeitraum abgegebener Stimmen und eine Beschlussfeststellung findet nicht statt.

Der Abstimmungsleiter beabsichtigt, zeitnah zu einer Gläubigerversammlung in Form einer Präsenzversammlung einzuberufen. Diese Gläubigerversammlung gilt als zweite Versammlung im Sinne des § 15 Abs. 3 Satz 3 SchVG, die zur Beschlussfähigkeit nur einer herabgesetzten Mindestpräsenz bedarf. Die Einberufung zu dieser Gläubigerversammlung erfolgt per separater Mitteilung. K & E Treuhand GmbH

c/o Kirkland & Ellis International LLP

Maximilianstr. 11

80539 München, Deutschland

Fax: +49 89 2030 6100

E-Mail: wirecard@ketreuhand.com

www.ketreuhand.com

--------------------------------------------------------------------------- 14.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

--------------------------------------------------------------------------- 1175416 14.03.2021

