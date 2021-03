DGAP-News: K&E Treuhand GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

K&E Treuhand GmbH: Wirecard AG in Insolvenz - Mitteilung bzgl. der Abstimmung ohne Versammlung durch den Abstimmungsleiter



14.03.2021 / 20:46

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wirecard AG in Insolvenz

EUR 500.000.000 0,5% Schuldverschreibungen 2019/2024

(ISIN DE000A2YNQ58, Common Code 205218076, WKN A2YNQ5)



Mitteilung bzgl. der Abstimmung ohne Versammlung

durch den Abstimmungsleiter



Es wird Bezug genommen auf die Aufforderung zur Stimmabgabe vom 22. Februar 2021, im Bundesanzeiger veröffentlicht am 24. Februar 2021, betreffs einer Abstimmung ohne Versammlung im Abstimmungszeitraum vom 15. März 2021 bis zum 21. März 2021 (die "Abstimmung").