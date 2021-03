Pressestimme 'Handelsblatt' zur Maskenaffäre in der Union Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 15.03.2021, 05:35 | 48 | 0 | 0 15.03.2021, 05:35 | DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zur Maskenaffäre in der Union: Es hat die Angst vor zwei Wahlniederlagen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gebraucht, damit die Christdemokraten sich offen zeigen, im Maskenskandal alle Karten auf den Tisch zu legen. Die Abfolge von Appell, Ehrenerklärung und Zehn-Punkte-Programm dauerte gut eine Woche. Zu groß war die Furcht von CDU-Chef Armin Laschet und dem CSU-Vorsitzenden Markus Söder, eine Bimbes-Affäre Kohl'schen Ausmaßes im Bundestagswahljahr zu bekommen. Die CDU muss zunächst beweisen, dass es sich bei ihr um kein systematisches Problem handelt. (...) Laschet hat die ersten Schritte entschlossen getan. Er gibt sich als Aufräumer. Jetzt muss er den Worten Taten folgen lassen./be/DP/mis





Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer