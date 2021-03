So wie es früher bei den Internetwerten oder Technologiewerten werden nicht alle Unternehmen, die derzeit in „Wasserstoff“ unterwegs sind, jemals die Verlustzone verlassen. Andere werden sich wahrscheinlich am Markt etablieren können. Welche – ist die Frage?

Wasserstoff, Klimaerwärmung, Decarbonisierung der Mobilität – alles Themen, die aktuell sind und auch in den nächsten Jahren aktuell bleiben werden. Zweifelslos eine Zukunftsbranche, deren Aktien sich seit Februar in einem kräftigen Korrekturmodus befinden.

Wird Plug Power dabei sein, die mit 5 Mrd in der Kasse direkt mehrere Multimilliarden-Joint Ventures auf verschiedenen Kontinenten, in verschiedenen Branchen mit unterschiedlichen Konzernen dieses Jahr angeschoben haben? Oder Nel, die gerade die erste voll-automatische Serienproduktionsanlage für Eleketrolyseure in Heroya aufbauen – mit bis zu 2 GW jährlicher Produktionskapazität . Vielleicht aber eher Ballard Power mit ihrer fast marktbeherrschenden Stellung im Omnibus-Brennstoffzellenantrieb. Oder eher die „klassischen Konzerne“, die sich gerade darauf stürzen starke Wasserstoff-„Abteilungen“ aufzubauen – Linde, Air Liquide, Siemens Energy, Alstom, Daimler – um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Vielelicht aber doch eher eine ITM, Bloom, Everfuel, Enapter, SFC oder…

Diversifizierung, Risikostreuung oder direkt „nur“ in den H2-Index – wenn man an die Wassserstoffzukunft glaubt

Und je nach Risikoneigung ist eine spekulation auf die Zukunft der Wasserstoffbranche möglich: Mit jeweils begrenzten Einsatz in einzelne Pureplayer – oder direkt mehrere – etwas für den „Alles oder nichts“-Spekulanten. Oder doch lieber in einen oder mehrere der grossen Konzerne mit stark wachsender Bedeutung im Wasserstoffsektor-weniger schwankungsanfällig, aber natürlich auch nicht qualifiziert zu einem Verdoppler oder vervielfacher innerhalb kurzer Zeit.

Und dann gibt es ja noch die Wasserstoffindizes – breiter gestreut – Risikoverteilung auf mehrere Wetten mit Beimischung der grossen Konzerne. Hier findet sich bespielsweise einer von der HypoVereinsbank der „Global Hydrogen Index II“ mit aktuell 20 Unternehmen. Dazu zählen derzeit Ballard Power Systems Inc., Linde plc., Nel ASA und Olin Corp. Der Global Hydrogen Index II auf EUR-Basis wird halbjährlich angepasst und gleichgewichtet. Oder der „E-Mobilität Wasserstoff Index “, der von Morgan Stanley berechnet wird – der derzeit nur aus 9 Werten besteht, maximaler Anteil je Aktie 25 %, u.a. Plug Power, Nel Asa, Linde , Air Liquide, SFC, Ballard Power.

Und letztendlich wird im Moment die Zukunft vorbereitet – die in 2025, 2030 oder 2050 zu einer Billiarden-USD-Umsatzbranche werden könnte

Und da gibt es jede Woche neue Rekord-Joint-Ventures, Rekordinvestitionen, überraschende neue Konstellationen und neue Pläne. Wer unsere Wochenrückblicke der Wasserstoffwerte seit Monaten verfolgt, stellt die immer höhere Dealfrequenz, die immer höheren Volumina fest und die immer grösser werdende Zahl von Konzernen und Unternehmen, die einsteigen – auch diese Woche wieder ein neuer Name, der „in Wasserstoff“ Zukunft sieht, und einer von dne gnaz Grossen der weiter in die Offensive geht…

News von Linde, Air Liquide, MBB, Siemens Energy, Ballard Power und anderen. Anfangen möchten wir heute mit Linde, die nach der grossen Südkorea-Offensive diese Woche einen Pflock in den Heimatmarkt eines der führenden Pure-Players trieben:

Linde punktet in Nel’s Heimatmarkt Linde PLC. (ISIN: IE00BZ12WP82) macht bereits 2 Mrd. USD Umsatz mit Wasserstoff und will das Vervierfachen in den nächsten Jahren. Und auch beim grünen Wasserstoff, der bisher stark unterrepräsentiert im H2-Umsatz ist, will man Zeichen setzen. Eigentlich würde man erwarten, dass die erste Wasserstoff-Fährverbindung in Norwegen sich über Nel oder dessen Beteiligung Everfuel, die im Rahmen der Aufgabenteilung gerade in Norwegen eine Wasserstofftankstelleninfrastruktur aufbaut, mit der notwendigen Wasserstoffinfrastruktur und Wasserstoff versorgen würde. Aber weit gefehlt: Letzte Woche meldete die norwegische Fährgesellschaft Norled, Linde als Lieferanten für die nötige Betankungsinfrastruktur und Lieferung des grünen Wasserstoffs ausgewählt zu haben. Und hierbei geht es um die WELTWEIT erste wasserstoffbetriebene Fährverbindung für Passagiere und Fahrzeuge. Linde liefert „rund-um-sorglos“-Paket: Linde wird eine full-service Lösung für die MF Hydra zur Verfügung stellen: Und der flüssige Wasserstoff soll von Linde’s neuen 24-MW PEM-Elektrolyseur im Chemiepark Leuna mit nachhaltig gewonnener Energie produziert werden. Neben dem grünen H2 wird Linde an Land und auf der Fähre Lagerkapazitäten errichten, dazu Tankanlagen und Sicherheitstechnik liefern – unter Einschaltung ihres ITM-Joint Ventures. Lieferbeginn wird 2022 für den grünen Treibstoff sein, sodass ab dann die Emissionen dieser Fähre um 95 % reduziert werden können. DER VOLLSTÄNDIGE ARTIKEL MIT WEITEREN EINZELHEITEN.

Siemens Energy wird am 19.03.2021 auf seinem Wasserstofftag liefern müssen – gibt viele Eisen im Feuer

Siemens Energy AG (ISIN: DE000ENER6Y0) sieht laut seinem CEO Potential für zukünftige Milliardenumsätze mit Wasserstoff. Und gemeinsam mit einem anderen wichtigen Player im Wasserstoffbusiness, der Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) nutzt man die Chancen des europäischen Green Deal, die EU-Wasserstoffstrategie, sowie die nationalen Wasserstoffstrategien Frankreichs und Deutschlands für etwas Grosses.

Und diese Air Liquide Kooperation ist nur eines der Eisen im Feuer für die Siemens Energy. Bereits im Vorfeld des für den 19.03.2021 angekündigten „HYDROGEN DAY“ – einer Kapitalmarktveranstaltung des zukünftigen DAX-Konzerns – werden die Erwartungen geschürt. Und die Analysten stellen „auf einmal fest“ wie gross und wachstumsstark das Wasserstoffsegment im Konzern bereits ist.

Multimilliardenumsätze mit Wasserstoff könnten eine Neupositionierung der ehemals als Seimens Resterampe verrufenen Konzerns bedeuten: ÜBER DIE KOOPERATIONEN MIT BASF, SIEMENS GAMESA, ABU DHABIS STAATSFONDS UND DIE AKTUELLEN ANALYSTENEINSCHÄTZUNGEN ALLES IM ARTIKEL VOM 10.03.2021.

MBB spielt mit dem Börsengang seiner Tochter Friedrich Vorwerk die Wasserstoffkarte

MBB SE (ISIN. DE000A0ETBQ4), ein mittelständisches Familienunternehmen, hat den Zug der Zeit erkannt: Wer im Wasserstoffbereich zukünftig eine Rolle spielen will, der muss jetzt investieren und sich positionieren. Dazu „besorgt“ man sich 90 Mio EUR durch ein Listing und den Verkauf eines 45% Anteils an der Tochter. FRIEDRICH VORWERK Group SE strebt bereits im ersten Quartal 2021 eine Zulassung seiner Aktien zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse an. WAS FRIEDRICH VORWERK MACHT IN WASSERSTOFF UND WOHIN MAN WILL – HIER.

GEMISCHTES von Plug Power, Air Liquide, Nel, Everfuel, NIKOLA, SFC Energy, Bloom Energy und ElringKlinger Vielleicht half der Aktie von PLUG POWER INC-KURS Montag 08.03.2021: NASDAQ Eröffnung: 39,21 USD / Schluss Freitag 12.03.2021: 47,25 USD diese Woche ohne operative Nachrichten die Kurszielbestätigung von JPMorgan auf die Sprünge. Mit 65,00 USd Kursziel ist der Kursrückgang der letzten Wochen eine klare Kaufgelegenheit. Die Analysten eerwarten dieses Jahr noch einen weiteren Grosskunden bei Plug. Und so wäre neben SK Group, Renault, Acciona mit einem weiteren internationalen Partner ein Reisenpotential vorhanden. Dazu sollte man die Investitionen für das Us-amerikanische Infrastrukturnetz nicht vergessen. Ein Standort steht bereits, in den wzeiten werdne gerade knapp 300 Mio USD investiert und die anderen 3 Standorte sollten bald folgen – Viel Potential, viele „gute Nachrichten“ möglich. Plug Power Inc | Powered by GOYAX.de

Air Liquide, KURS am Montag, den 08.03.2021, XETRA Eröffnung 128,00 EUR. Und Schluss Freitag 12.03.2021: 132,85 EUR.

Air Liquide SA (ISIN: FR0000120073) richtete den Blick auf den wachsenden Wasserstoffmarkt für Mobilitätslösungen in Japan letzte Woche . Air Liquide Japan und Itochu Corporation wollen gemeinsam eine H2-Infrastruktur für Japans Mobilitätsmarkt aufbauen – und weltweite Transportlösungen für Wasserstoff nach Japan schaffen.

Dies eWoche aus der „Nachhaltigkeitsecke“ eine Meldung bei Air Liquide: Grösste Methanol-Produktionsanlage Afrikas mit einer Tagesproduktion von 10.000 Tonnen baut Air Liquide Engineering & Construction mit/für Brass Fertilizer and Petrochemical Company Limited (BFPCL) in Nigeria – Erdgas zu Methanol. Wobei aufgrund der geringen Ausbeute bei der Umwandlung von Erdgas in Methanol (unter 68%) nur sehr wenig CO2 gegenüber klassischem Erdöl (mehr als 80% werden zu Teibstoff) eingespart werden kann. Also unter Klimagesichtspunkten eine Übergangstechnologie, nicht mehr, wenn überhaupt.



NEL Asa (ISIN: NO0010081235 ) liefert derzeit wenig neues – fehlende „Neuabschlüsse“ würden dem dem Aktien-Kurs derzeit gut. tun – so bleibt man hinter der Erholungstendenz einer Plug Power oder Balalrd zurück. Positiv wirkten diese Wcohe die zwei Kaufempfehlungen von zwei norwegischen Investment banken – Norne Securities (mit einem Kursziel von 35,00 NOK – ca 3,50 EUR) und Arctic Securities mit demselben Kursziel. Man sieht Nel als gestalter im sich entwickeldnen Übernahmemarkt für Wasserstoffwerte – oder als attraktives Ziel für einen Grosskonzern, der sich Marktanteile kaufen will und kann. Wie seinerzeit Bosch, die zu viel zu hohen Preisen, viel zu spät die Solarkarte spielen wollten. Aber fürd ie Aktionäre der übernommenen Unternehmen durchaus attraktiv. Nel Asa-KURS Montag 08.03.2021: Frankfurt Eröffnung: 2,275 EUR / Schluss Freitag 12.03.2021: 2,32 EUR.



NEL Asa | Powered by GOYAX.de Everfuel A/S-KURS Montag 08.03.2021: Stuttgart Eröffnung: 7,44 EUR / Schluss Freitag 12.03.2021: 7,830EUR. Abwärtsbewegung zumindest zum Stillstand gekommen.. Vor vier Wochen hatten die Bilanzzahlen, aber insbesondere die Investitionspläne, den Anlegern Klarheit gebracht: Everfuel ist am Anfang eines weiten Weges, der wenn die Planungen umgesetzt werden sollten, die aktuell immer noch sehr hohe Bewertung vielleicht zukünftig rechtfertigen könnten.