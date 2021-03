Core One Labs beginnt Handel am OTC Pink Market in den USA

Vancouver, British Columbia, Kanada - 15. März 2021 - Core One Labs Inc. (CSE: COOL), (OTC Pink: CLABF), (Frankfurt: LD62, WKN: A2P8K3) (das „Unternehmen“), ein Research- und Technologieunternehmen, das sich auf Biowissenschaften konzentriert und darauf, psychedelische Medikamente durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelisch unterstützte Psychotherapie auf den Markt zu bringen, freut sich bekannt zu geben, dass die Finanzaufsichtsbehörde (Financial Industry Regulatory Authority) das Formular 211 des Unternehmens für die Registrierung akzeptiert hat und dass die Stammaktien des Unternehmens in den Vereinigten Staaten am OTC Pink Market unter dem Börsenkürzel „CLABF“ gehandelt werden.

Die Stammaktien des Unternehmens sind für das elektronische Clearing und die Abwicklung in den USA durch die Depository Trust Company zugelassen.

Mit der Aufnahme des Handels können Investoren in den Vereinigten Staaten auf www.otcmarkets.com aktuelle Finanzinformationen und Real-Time-Level-2-Kurse für das Unternehmen finden. Die Notierung des Unternehmens am OTC Pink Market ermöglicht einen transparenten Handel für US-Investoren, stärkt die Aktionärsbasis des Unternehmens in den USA und erhöht die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens.

Die Stammaktien des Unternehmens werden weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter dem Symbol „COOL“ und an der Frankfurter Börse unter „LD62, WKN: A2P8K3“ gehandelt.

„Wir sind sehr erfreut, am OTC Pink Market gehandelt zu werden. Dieser wichtige Schritt erschließt Core One Labs einen breiteren Markt und eine größere Investorenbasis und bietet aktuellen und potenziellen Aktionären eine bessere Verfügbarkeit und Liquidität im Handel mit den Stammaktien des Unternehmens. Darüber hinaus wird die Notierung in den USA dem Unternehmen im schnell wachsenden Bereich der Psychedelika als alternative Medizin mehr Aufmerksamkeit verschaffen“, sagte der CEO des Unternehmens, Joel Shacker.

Über Core One Labs Inc.

Core One ist ein biotechnologisches Research- und Technologieunternehmen im Bereich Life Sciences, das sich darauf spezialisiert hat, psychedelische Medikamente durch neuartige Verabreichungssysteme und psychedelisch unterstützte Psychotherapie auf den Markt zu bringen. Core One hat einen zum Patent angemeldeten, dünnen oralen Filmstreifen (die „Technologie“) entwickelt, der sich sofort auflöst, wenn er in den Mund genommen wird, und organische Moleküle in präzisen Mengen an den Blutkreislauf abgibt, wobei eine hervorragende Bioverfügbarkeit aufrechterhalten wird. Das Unternehmen beabsichtigt, die Technologie weiterzuentwickeln und bei psychedelischen Verbindungen, wie z.B. Psilocybin, anzuwenden. Core One besitzt auch eine Beteiligung an medizinischen Kliniken, die zusammen eine Datenbank mit über 2750.000 Patienten unterhalten. Durch diese Kliniken, die Integration seines geistigen Eigentums, die Forschung und Entwicklung in Zusammenhang mit psychedelischen Behandlungen und neuartigen Arzneimitteltherapien, beabsichtigt das Unternehmen, eine behördliche Forschungsgenehmigung für die Weiterentwicklung von aus Psychedelika abgeleiteten Behandlungen für psychische Gesundheitsstörungen zu erhalten.