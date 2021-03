Weltverbrauchertag 2021: Vermeidet Plastik

Am 15. März ist Weltverbrauchertag. An diesem Tag geht es um die Rechte von uns allen - und auch um irreführender Werbung und marktgerechten Preisen.

Der US-Präsident John F. Kennedy proklamierte im Jahr 1962 in einer Rede vor dem amerikanischen Kongress erstmals die grundlegenden Rechte für Verbraucher. Dabei ging es um das Recht auf Sicherheit und sichere Produkte, eine umfassende Information darüber, die freie Wahl von Produkten und das Recht, seine Meinung zu äußern.

Der Weltverbrauchertag (World Consumers Rights Day) findet jedes Jahr am 15. März statt. Veranstalter ist die Consumers International, die internationale Verbraucherorganisation. Zurück geht der Gedenktag auf den US-Präsidenten John F. Kennedy, der sich 1962 erstmals für die Rechte des Verbrauchers einsetzte und diese formulierte. Der Weltverbrauchertag wird seit 1983 jährlich begangen – jedes Jahr mit einem wechselnden Motto.

Gleichzeitig sollten Verbraucher vor betrügerischer und irreführender Werbung und Kennzeichnung geschützt werden und sie sollten unter Produkten mit marktgerechten Preisen wählen dürfen.

Gemeinsam mehr Einfluss nehmen

Schon zwei Jahre nach der Kennedy-Rede hatten sich fünf große Verbrauchergruppen zu einem internationalen Dachverband zusammengeschlossen – dem Consumers International.

Der Consumers International umfasst heute mehr als 220 Organisationen aus 115 Ländern und ist somit eine einflussreiche und aktive Institution für Verbraucher weltweit. Aus dieser Idee entstanden ebenfalls die Verbraucherzentralen, die sich in Deutschland für eine sichere, gerechte und nachhaltige Zukunft für Konsumenten einsetzen.

Die Rechte im Einzelnen

Die Verbraucherorganisationen weltweit setzen sich für die Gewährung und Einhaltung der Verbrauchergrundrechte ein. Verbraucher sollten ein Recht haben auf:

Sicherheit

Information

Wahlfreiheit

rechtliches Gehör

Entschädigung

Verbraucherbildung

eine intakte Umwelt

Befriedigung der Grundbedürfnisse

Plastikverschmutzung das Motto 2021

Dieses Jahr wird der Fokus auf die Plastikverschmutzung gelegt. Der Appell richtet sich an alle Verbraucher, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam die Plastikverschmutzung zu bekämpfen. Denn aktuell sind wir mit einer globalen Plastikverschmutzungskrise konfrontiert. Obwohl Kunststoff im Alltag ein äußerst nützliches Material sein kann, sind unser Verbrauch und unsere Produktion von Kunststoffen nicht mehr nachhaltig.

Der im August 2020 veröffentlichte Bericht „Breaking the Plastic Wave“ von Pew Charitable Trusts & SYSTEMIQ berechnet, dass sich der Fluss von Kunststoffmaterialien in den Ozean bis 2040 verdreifachen wird, wenn keine wesentlichen Innovationen und Änderungen in Politik und Verhalten eintreten.

Durch die COVID-19-Pandemie wird sich die Kunststoffverschmutzung nicht verbessern, im Gegenteil, denn der Anstieg von Einwegkunststoffen wie Gesichtsmasken, Handschuhen und Lebensmittelverpackungen sollte die Krise noch verstärken.

Das Ziel ist nachhaltiger Konsum und Plastikvermeidung

Eine globale Studie aus dem Jahr 2019 ergab, dass 82 % der befragten Verbraucher über Plastikmüll informiert sind und bereits praktische Maßnahmen zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung ergreifen.

Als globale Verbraucherbewegung soll der Verbraucher dabei unterstützt werden, Unternehmen, Regierungen und die Zivilgesellschaft zu mobilisieren, um die Bekämpfung der Plastikverschmutzung und des nachhaltigen Konsums für alle zur einfachen Wahl zu machen.

Interessante Facts zum Thema Plastik

Bis 2050 wird es in den Ozeanen schätzungsweises mehr Plastik als Fische geben.

Jährlich werden 100.000 Meeressäuger und Schildkröten sowie 1 Million Seevögel durch Plastikverschmutzung durch das Meer getötet.

Schätzungsweise 8 Millionen Tonnen Plastik gelangen jedes Jahr in unsere Ozeane.

Einwegkunststoffe machen 50 Prozent des jährlich produzierten Kunststoffs aus.

Die Hälfte aller jemals hergestellten Kunststoffe wurde in den letzten 15 Jahren hergestellt.

40 Prozent des produzierten Kunststoffs werden verpackt und nach einmaligem Gebrauch entsorgt.

Dieses Modell soll helfen

Um verschiedene Möglichkeiten zur Bekämpfung des Problems aufzuzeigen hat Consumers International das 7-Rs-Modell für die Abfallbewirtschaftung entwickelt: replace, rethink, refuse, reduce, reuse, recycle, and repair (Ersetzen, Überdenken, Verweigern, Reduzieren, Wiederverwenden, Recyceln und Reparieren).

Unter dem Hashtag #NoPlasticPollution findet man globale Maßnahmen zur Bekämpfung der Plastikverschmutzung.

