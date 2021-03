EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Börsengang

Gelungener Einstand an der Börse für das HBM-Portfoliounternehmen Longboard Pharmaceuticals



15.03.2021 / 06:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Longboard Pharmaceuticals (Nasdaq: LBPH), ein privates Unternehmen im Portfolio von HBM Healthcare Investments, vollzog am vergangenen Freitag den angestrebten Börsengang. Das Unternehmen beschaffte sich USD 80 Millionen an neuem Kapital durch die Ausgabe von 5 Millionen Aktien zu einem Preis von USD 16.00 je Aktie. Am ersten Handelstag schloss die Aktie bei USD 16.65 (+4.1%).