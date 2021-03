Seite 2 ► Seite 1 von 2

Martin Blättler ist sowohl Präsident von «well be» als auch Architekt und Projektentwickler. Zudem ist er mit einer chinesischen Frau verheiratet und präsidiert die China Desk Association in der Schweiz. Er freut sich daher ausserordentlich über das Engagement von Andy Liu: «Mit ihm haben wir den perfekten Partner gefunden. Seine Brückenfunktion zwischen Asien und 'well be' wird er das langfristige Wachstum des Well-Be-Fund sicherstellen und 'well be' als bekannte Schweizer Marke für Medical Resorts in Asien etablieren.»Die Philosophie von «well be» und die Erfahrung von Martin Blättler im Bereich der Projektentwicklung von Elderly & Healthcare Projekten haben Andy Liu überzeugt. Als Verwaltungsrat will er speziell asiatischen Investoren die Möglichkeit eröffnen, in den Well-Be-Fund zu investieren. «Gerade die grosse Nachfrage asiatischer Langfrist-Investoren nach operativen Elderly & Healthcare sowie Medical Resorts in Europa stimmen mich sehr optimistisch», erklärt Andy Liu zu seinem neuen Engagement.Nach Abschluss des Studiums an der EPFL Lausanne stieg Andy Liu Anfang der 2000-er Jahre bei Bucherer Group in der Schweiz als Managing Director Asia & Pacific ein, wo er das erfolgreiche Geschäftsmodell für Luxus-Reisende aus Asien und speziell aus China in die Schweiz entwickelte. Dieses hoch profitable Business führte ihn auch dazu, Luxusuhrenmarken wie Omega, Cartier, Audemars Piguet, Blancpain und Piaget zu unterstützen, ihr Geschäft in China zu etablieren. Von 2004 bis 2008 gründete Andy Liu seine eigene Luxusgüter-Handelsfirma, die verschieden Luxusprodukte führte und diese über seine eigenen 60 Verkaufsstellen in China vertrieb. Er war auch einer der ersten, der verschiedene Luxusmarken und Produkte aus Europa in China einführte - zum Beispiel Swarovski. 2008 steig bei der in Hongkong ansässigen Citychamp Group Ltd als Chief Operating Officerein.